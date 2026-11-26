Люди пенсионного возраста на улице. Фото: Новини.LIVE

Некоторые украинцы имеют право при выходе на пенсию по возрасту получить значительную финансовую поддержку от государства. При этом сумма выплачивается единовременно и не облагается налогом. Однако для получения денежной помощи будущий пенсионер должен соответствовать строгим критериям.

Как получить 10 пенсий одновременно — выясняли Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области.

Реклама

Кто именно имеет право на выплату

Стоит учесть, что денежная помощь выплачивается только один раз. Претендовать на выплату могут работники учреждений образования, здравоохранения и социального обеспечения, а также артисты театрально-концертных мероприятий и спортсмены. Однако что касается последней категории, то необходимо иметь звание Заслуженного мастера спорта или мастера спорта международного класса, входившего в состав сборных команд.

Но и здесь не все так просто. Чтобы получить пособие, на день достижения пенсионного возраста должны одновременно совпадать несколько обязательных условий:

Человек должен работать в государственном или коммунальном учреждении на должности, дающей право на пенсию за выслугу лет. Должно быть необходимое количество лет трудового стажа. Для мужчин оно должно составлять не менее 35 лет, а для женщин — 30. Пенсионер может получить одновременно 10 выплат при условии, что никогда не получал других пенсионных выплат.

В 2026 году сумма минимальной пенсии составляет 2 595 гривен, соответственно денежная помощь составит 25 950 гривен.

Читайте также:

Например, если учитель отработал положенные 30 или 35 лет и впервые обращается в ПФУ для выхода на пенсию по возрасту, государство выплатит 10 минимальных пенсий одновременно.

Как рассчитывается стаж для пенсии

Специальный стаж подтверждается исключительно записями из трудовой книжки и информацией из реестра застрахованных лиц. Однако стоит учесть, что ПФУ может попросить предоставить дополнительные подтверждающие документы. При этом периоды работы на различных должностях, дающих право на выслугу лет, разрешается суммировать.

Кто может получать ежемесячную пенсию от 12 до 20 тысяч гривен

Тем не менее, некоторые украинцы могут получать ежемесячные пенсии в размере средней заработной платы — от 12 000 до 20 000 гривен. Речь идет о гражданах, ликвидировавших последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции и в связи с этим получивших инвалидность. Однако сумма зависит от группы инвалидности.

Каждого 1 марта сумма пересматривается в соответствии с размером средней зарплаты по состоянию на прошлый год. В 2026 году ПФУ ориентируется на 2025 год:

I группа инвалидности — 20 653,55 грн;

II группа инвалидности — 16 522,84 грн;

III группа инвалидности — 12 392,13 грн.

В 2027 году сумма будет пересмотрена в соответствии с показателем среднего оклада в 2026 году.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, какие профессии позволяют выйти на пенсию раньше других. Должности схожи с теми, кто может получить разовую денежную помощь в размере 10 пенсий, однако здесь список несколько больше. Требования к стажу здесь будут отличаться.

Также мы сообщали, что выйти на пенсию можно не только благодаря непрерывной работе на предприятии. ПФУ может учесть годы ухода за ребенком в декретном отпуске. Однако женщина должна соответствовать одному важному критерию.