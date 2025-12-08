Видео
Україна
Видео

Стоимость газа в 2026 году — что будет с тарифами с 1 января

Стоимость газа в 2026 году — что будет с тарифами с 1 января

Дата публикации 8 декабря 2025 10:16
Стоимость газа в Украине — сколько будет стоить куб топлива с 1 января 2026
Человек зажигает газ. Фото: УНИАН

Газ — это очень важный ресурс зимой, ведь большинство домохозяйств отапливают свои дома именно голубым топливом. Поэтому многие украинцы волнуются, не повысят ли тарифы на газ в 2026 году.

О том, что будет с тарифами на газ в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Что будет с тарифами на газ в 2026 году

Кабинет Министров продлил действие специальных обязанностей для участников рынка природного газа до 31 марта 2026 года. Это означает, что цена газа для населения будет оставаться неизменной — 7 420 грн за 1 000 кубометров (или 7,42 грн за кубометр).

Об этом решении сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. По ее словам, стоимость газа для бюджетных учреждений также не изменится — 16 390 грн за 1 000 кубометров.

"Цель — пройти отопительный сезон, несмотря на все вызовы военного положения. Обеспечить людям свет, тепло и предсказуемые тарифы", — отметила премьер.

Как изменится оплата за газ в 2026 году

По данным НКРЭКУ, в 2026 году сумма в платежках будет зависеть не только от тарифа, но и от объемов потребления газа за предыдущий "газовый год". Даже если газ не использовался, потребители должны оплатить минимальную сумму за подключение к сети.

Тариф на распределение газа является фиксированным и пересматривается раз в год:

  1. Для 2025 года расчет делали по потреблению с 1 октября 2023-го по 30 сентября 2024-го.
  2. Для 2026 года — по объемам с 1 октября 2024-го по 30 сентября 2025-го.

Повышение тарифов сейчас не планируется, так как действует мораторий на изменение цен на газ и его транспортировку во время военного положения. Однако именно объемы использованного газа будут влиять на то, какую сумму за распределение будут платить потребители в 2026 году.

Ранее мы писали, что в Украине в ближайшее время могут вырасти тарифы на доставку газа. 2 декабря НКРЭКУ согласовала вынести на общественное обсуждение новые предложения по плате за распределение газа.

Также мы рассказывали, что правительство продлило действие Положения о спецобязательствах на рынке электроэнергии до 30 апреля 2026 года. Это означает, что во время всего отопительного сезона стоимость электричества для населения не изменится, а некоторые потребители даже будут платить меньше.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
