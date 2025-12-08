Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Вартість газу у 2026 році — що буде з тарифами з 1 січня

Вартість газу у 2026 році — що буде з тарифами з 1 січня

Дата публікації: 8 грудня 2025 10:16
Вартість газу в Україні — скільки коштуватиме куб палива з 1 січня 2026
Людина запалює газ. Фото: УНІАН

Газ — це дуже важливий ресурс взимку, адже більшість домогосподарств опалюють свої домівки саме блакитним паливом. Через це багато українців хвилюється, чи не підвищать тарифи на газ у 2026 році.

Про те, що буде з тарифами на газ у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Що буде з тарифами на газ у 2026 році

Кабінет Міністрів продовжив дію спеціальних обов’язків для учасників ринку природного газу до 31 березня 2026 року. Це означає, що ціна газу для населення залишатиметься незмінною — 7 420 грн за 1 000 кубометрів (або 7,42 грн за кубометр).

Про це рішення повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, вартість газу для бюджетних установ також не зміниться — 16 390 грн за 1 000 кубометрів.

"Мета — пройти опалювальний сезон, попри всі виклики воєнного стану. Забезпечити людям світло, тепло й передбачувані тарифи", — зазначила прем’єр.

Як зміниться оплата за газ у 2026 році

За даними НКРЕКП, у 2026 році сума в платіжках залежатиме не лише від тарифу, а й від обсягів споживання газу за попередній "газовий рік". Навіть якщо газ не використовувався, споживачі мають сплатити мінімальну суму за підключення до мережі.

Тариф на розподіл газу є фіксованим і переглядається раз на рік:

  1. Для 2025 року розрахунок робили за споживанням із 1 жовтня 2023-го до 30 вересня 2024-го.
  2. Для 2026 року — за обсягами з 1 жовтня 2024-го до 30 вересня 2025-го.

Підвищення тарифів зараз не планується, бо діє мораторій на зміну цін на газ і його транспортування під час воєнного стану. Однак саме обсяги використаного газу впливатимуть на те, яку суму за розподіл сплачуватимуть споживачі у 2026 році.

Раніше ми писали, що в Україні найближчим часом можуть зрости тарифи на доставку газу. 2 грудня НКРЕКП погодила винести на громадське обговорення нові пропозиції щодо плати за розподіл газу.

Також ми розповідали, що уряд продовжив дію Положення про спецобов’язки на ринку електроенергії до 30 квітня 2026 року. Це означає, що під час усього опалювального сезону вартість електрики для населення не зміниться, а деякі споживачі навіть платитимуть менше.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
