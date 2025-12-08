Вартість газу в Україні — скільки коштуватиме куб палива з 1 січня 2026

Людина запалює газ. Фото: УНІАН

Газ — це дуже важливий ресурс взимку, адже більшість домогосподарств опалюють свої домівки саме блакитним паливом. Через це багато українців хвилюється, чи не підвищать тарифи на газ у 2026 році.

Що буде з тарифами на газ у 2026 році

Кабінет Міністрів продовжив дію спеціальних обов’язків для учасників ринку природного газу до 31 березня 2026 року. Це означає, що ціна газу для населення залишатиметься незмінною — 7 420 грн за 1 000 кубометрів (або 7,42 грн за кубометр).

Про це рішення повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, вартість газу для бюджетних установ також не зміниться — 16 390 грн за 1 000 кубометрів.

"Мета — пройти опалювальний сезон, попри всі виклики воєнного стану. Забезпечити людям світло, тепло й передбачувані тарифи", — зазначила прем’єр.

Як зміниться оплата за газ у 2026 році

За даними НКРЕКП, у 2026 році сума в платіжках залежатиме не лише від тарифу, а й від обсягів споживання газу за попередній "газовий рік". Навіть якщо газ не використовувався, споживачі мають сплатити мінімальну суму за підключення до мережі.

Тариф на розподіл газу є фіксованим і переглядається раз на рік:

Для 2025 року розрахунок робили за споживанням із 1 жовтня 2023-го до 30 вересня 2024-го. Для 2026 року — за обсягами з 1 жовтня 2024-го до 30 вересня 2025-го.

Підвищення тарифів зараз не планується, бо діє мораторій на зміну цін на газ і його транспортування під час воєнного стану. Однак саме обсяги використаного газу впливатимуть на те, яку суму за розподіл сплачуватимуть споживачі у 2026 році.

