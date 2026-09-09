Временная защита в Чехии до 2027 года: как её продлить

Прага. Фото: УНИАН

Украинцы в Чехии, которые зарегистрировались весной для продления временной защиты, должны лично получить новую визовую наклейку в МВД до 30 сентября 2026 года. Только эта процедура официально продлит статус беженца до 31 марта 2027 года. В то время как онлайн-подтверждение в формате PDF теряет силу в конце сентября. Потеря защиты вынудит подавать новое заявление по более строгим правилам. В частности, с предоставлением документов о воинском учете.

Сайт Новини.LIVE выяснял, кого касается установленный крайний срок и что ждет тех, кто пропустит сроки.

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Кого касается крайний срок

Основная категория лиц, которым следует обратиться в органы предоставления временной защиты — это те, кто имел статус до марта 2026 года и своевременно прошел регистрацию весной, но еще не забрал вклеенную визу.

Как сообщает издание, детали визита (дата, время и адрес) указаны в PDF-подтверждении по электронной почте или во вкладке "Мои бронирования" на Информационном портале для иностранцев. Изменить дату можно онлайн не позднее чем за 48 часов до визита, однако свободных слотов до конца сентября почти не осталось.

Последствия пропуска срока

Если не получить наклейку до 30 сентября, временная защита аннулируется. А повторное обращение будет расцениваться как новое заявление без сохранения непрерывности пребывания. Ранее мы уже сообщали, что для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет при подаче новых или повторных заявлений введено обязательное требование — предоставить подтверждение выполнения воинского долга перед Украиной.

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В случае случайного пропуска записи по состоянию здоровья или из-за чрезвычайной ситуации новый слот открывается в кабинете только через двое суток. Однако в случае его назначения после 30 сентября статус всё равно будет утрачен.

Кому не нужно являться в органы предоставления временной защиты

Если у вас есть только PDF-файл после онлайн-регистрации, ваша защита действует только до 30 сентября 2026 года. Необходимо обязательно явиться в забронированное время в отделение МВД и вклеить новую визовую наклейку. Если новая визовая наклейка уже вклеена, ваш статус временной защиты официально продлен до 31 марта 2027 года. Никаких дополнительных действий до крайнего срока 30 сентября предпринимать не нужно.

Однако если визит в МВД был пропущен, то льготный период по PDF-подтверждению истекает 30 сентября. Необходимо срочно проверить личный кабинет на наличие альтернативной даты; если наклейку не вклеить до конца месяца, защита аннулируется.

Взаимодействие с работодателями и страховой компанией

До момента посещения МВД основным документальным доказательством легальности пребывания является PDF-подтверждение из личного кабинета. Работодатели, государственные органы и медицинские страховые компании проверяют его по регистрационному номеру и дате рождения лица. При этом медицинское страхование не продлевается автоматически вместе с регистрацией. Беженцам необходимо самостоятельно связаться со своим страховщиком для обновления данных.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о возможностях, которые имеют украинцы со статусом PESEL UKR в Польше. Такие граждане могут подать заявку на получение карты CUKR. Оформление разрешения на легальное проживание в Польше означает утрату временной защиты, однако открываются другие преимущества, недоступные при наличии PESEL UKR.

Также Новини.LIVE сообщали, какая минимальная сумма должна быть у украинцев при пересечении границы с Польшей. Многие страны требуют от иностранцев подтверждения платежеспособности на границе. Граждане должны предъявлять наличные средства, которых хватит на весь период запланированного пребывания.