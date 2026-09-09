Тимчасовий захист у Чехії до 2027 року: як його продовжити

Прага. Фото: УНІАН

Українці в Чехії, які зареєструвалися навесні для продовження тимчасового захисту, мають особисто отримати нову візову наклейку в МВС до 30 вересня 2026 року. Тільки ця процедура офіційно продовжить статус біженця до 31 березня 2027 року. Тоді як онлайн-підтвердження у форматі PDF втрачає чинність наприкінці вересня. Втрата захисту змусить подавати нову заяву за суворішими правилами. Зокрема із наданням документів про військовий облік.

Сайт Новини.LIVE дізнавався кого стосується встановлений дедлайн та що очікує на тих, хто пропустить терміни.

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Кого стосується дедлайн

Основною категорією, яким слід звернутись до органів надання тимчасового захисту — це особи, які мали статус до березня 2026 року та вчасно пройшли реєстрацію навесні, але ще не забрали вклеєну візу.

Як повідомляє видання, деталі візиту (дата, час та адреса) вказані в PDF-підтвердженні на пошті або у вкладці "Мої бронювання" на Інформаційному порталі для іноземців. Змінити дату можна онлайн не пізніше ніж за 48 годин до візиту, проте вільних слотів до кінця вересня майже не залишилося.

Наслідки пропуску терміну

Якщо не отримати наклейку до 30 вересня, тимчасовий захист анулюється. А повторне звернення розцінюватиметься як нова заява без збереження безперервності перебування. Раніше ми вже повідомляли, що військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років при подачі нових чи повторних заяв введено обов'язкову вимогу — надати підтвердження виконання військового обов'язку перед Україною.

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При випадковому пропуску запису за станом здоров'я чи через надзвичайну ситуацію новий слот відкривається в кабінеті лише через дві доби. Однак у разі його призначення після 30 вересня статус усе одно буде втрачено.

Кому не потрібно з'являтись до органів надання тимчасового захисту

Якщо у вас є лише PDF після онлайн-реєстрації, ваш захист діє лише до 30 вересня 2026 року. Потрібно обов'язково з'явитися у заброньований час до відділення МВС та вклеїти нову візову наклейку. Якщо нову візову наклейку вже вклеєно, ваш статус тимчасового захисту офіційно продовжено до 31 березня 2027 року. Жодних додаткових дій до дедлайну 30 вересня вчиняти не потрібно.

Проте якщо візит до МВС було пропущено, то пільговий період за PDF-підтвердженням спливає 30 вересня. Потрібно терміново перевірити кабінет на наявність альтернативної дати; якщо наклейку не вклеїти до кінця місяця, захист анулюється.

Взаємодія з роботодавцями та страховою компанією

До моменту візиту до МВС, основним документальним доказом легальності перебування є PDF-підтвердження з особистого кабінету. Роботодавці, державні органи та медичні страхові компанії перевіряють його за реєстраційним номером та датою народження особи. Водночас медичне страхування не продовжується автоматично разом із реєстрацією. Біженцям потрібно самостійно зв'язатися зі своїм страховиком для актуалізації даних.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про можливості, які мають українці зі статусом PESEL UKR в Польщі. Такі громадяни можуть подати заявку на отримання карти CUKR. Оформлення дозволу на легальне проживання у Польщі означає втрату тимчасового захисту, однак відкриваються інші переваги, недоступні з PESEL UKR.

Також Новини.LIVE повідомляли, яка мінімальна сума має бути в українців на перетині кордону з Польщею. Чимало держав вимагають від іноземців підтвердження платоспроможності на кордоні. Громадяни повинні пред’являти готівку, якої вистачить на весь період запланованого перебування.