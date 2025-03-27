Прожиточный минимум в 2025 — ждать ли повышения весной

Девушка держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Прожиточный минимум — это сумма, которая нужна для обеспечения нормальной жизни человека. Это необходимые продукты питания для поддержания здоровья, а также минимальный набор товаров и услуги, обеспечивающие базовые социальные и культурные потребности граждан. Хотя в бюджете на 2025 год не предусмотрен рост этого показателя, его размер все же может увеличиться.

О том, на сколько хотят повысить прожиточный минимум и когда это может произойти, отмечается на сайте Верховной Рады Украины.

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3 февраля 2025 года народные депутаты подали законопроект №12462 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", который предусматривает постепенное увеличение прожиточного минимума, минимальной заработной платы и пенсии в течение года.

В документе предлагают увеличивать прожиточный минимум в три этапа, первый из которых приходится на 1 апреля. Если закон будет принят, украинцы смогут рассчитывать на такие изменения этого показателя:

для одного человека: с 1 апреля — 4 710 грн, с 1 июля — 6 645 грн, с 1 октября — 9 761 грн;

с 1 апреля — 4 710 грн, с 1 июля — 6 645 грн, с 1 октября — 9 761 грн; для лиц, утративших трудоспособность (пенсионеров и лиц с инвалидностью): с 1 апреля — 3 407 грн, с 1 июля — 4 808 грн, с 1 октября — 7 056 грн;

(пенсионеров и лиц с инвалидностью): с 1 апреля — 3 407 грн, с 1 июля — 4 808 грн, с 1 октября — 7 056 грн; для детей до 6 лет: с 1 апреля — 3 627 грн, с 1 июля — 5 110 грн, с 1 октября — 7 533 грн;

с 1 апреля — 3 627 грн, с 1 июля — 5 110 грн, с 1 октября — 7 533 грн; для детей от 6 до 18 лет: с 1 апреля — 4 571 грн, с 1 июля — 6 451 грн, с 1 октября — 9 467 грн;

с 1 апреля — 4 571 грн, с 1 июля — 6 451 грн, с 1 октября — 9 467 грн; для трудоспособных лиц: с 1 апреля — 5 400 грн, с 1 июля — 7 620 грн, с 1 октября — 11 184 грн.

Скриншот: Пояснительная записка к законопроекту

Какие выплаты также могут вырасти с 1 апреля

Прожиточный минимум — это не единственный показатель, который хотят увеличить. В документе также предлагают повысить минимальные зарплаты и пенсии. Например, минималка может составлять:

с 1 апреля — 9 100 грн, а почасовая — 55 грн;

с 1 июля — 10 100 грн, а почасовая — 61 грн;

с 1 октября — 11 184 грн, а почасовая — 68 грн.

Если законопроект будет принят, минимальную пенсию по возрасту тоже будут повышать в три этапа:

с 1 апреля — до 3 407 грн;

с 1 июля — 4 808 грн;

с 1 октября — 7 056 грн.

Для финансирования этого законопроекта предполагается использование около 299,9 млрд грн, которые поступят за счет дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней благодаря борьбе с уклонением от уплаты налогов, а также за счет гуманитарной помощи, грантов от иностранных государств и уменьшения расходов на обслуживание государственного долга (около 190 млрд грн).

Принятие этого закона поможет улучшить социальную защиту наименее обеспеченных граждан Украины и станет первым шагом к достижению европейских стандартов социальной защиты таких граждан. Однако окончательное решение будет зависеть от позиции власти, которая, учитывая тяжелую экономическую ситуацию в стране, может его не пропустить.

Ранее мы писали, что минимальная зарплата и прожиточный минимум являются ключевыми экономическими показателями для жителей Украины. Они имеют прямое влияние на уровень жизни и благосостояние граждан.

Также мы рассказывали, что алименты — это финансовая помощь, которую один из членов семьи обязан предоставлять другому. Они могут быть уплачены как на добровольных началах, так и по решению суда. Чаще всего алименты взыскиваются с одного из родителей для обеспечения потребностей несовершеннолетних детей.