Прожитковий мінімум у 2025 — чи чекати підвищення навесні

Дівчина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Прожитковий мінімум — це сума, яка потрібна для забезпечення нормального життя людини. Це необхідні харчові продукти для підтримки здоров'я, а також мінімальний набір товарів та послуги, що забезпечують базові соціальні та культурні потреби громадян. Хоча в бюджеті на 2025 рік не передбачено зростання цього показника, його розмір все ж може збільшитись.

Про те, на скільки хочуть підвищити прожитковий мінімум та коли це може відбутись, зазначається на сайті Верховної Ради України.

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3 лютого 2025 року народні депутати подали законопроєкт №12462 про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", який передбачає поступове збільшення прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та пенсії протягом року.

В документі пропонують збільшувати прожитковий мінімум в три етапи, перший з яких припадає на 1 квітня. Якщо закон буде ухвалено, українці зможуть розраховувати на такі зміни цього показника:

для однієї особи: з 1 квітня — 4 710 грн, з 1 липня — 6 645 грн, з 1 жовтня — 9 761 грн;

з 1 квітня — 4 710 грн, з 1 липня — 6 645 грн, з 1 жовтня — 9 761 грн; для осіб, які втратили працездатність (пенсіонерів та осіб з інвалідністю): з 1 квітня — 3 407 грн, з 1 липня — 4 808 грн, з 1 жовтня — 7 056 грн;

(пенсіонерів та осіб з інвалідністю): з 1 квітня — 3 407 грн, з 1 липня — 4 808 грн, з 1 жовтня — 7 056 грн; для дітей до 6 років: з 1 квітня — 3 627 грн, з 1 липня — 5 110 грн, з 1 жовтня — 7 533 грн;

з 1 квітня — 3 627 грн, з 1 липня — 5 110 грн, з 1 жовтня — 7 533 грн; для дітей від 6 до 18 років: з 1 квітня — 4 571 грн, з 1 липня — 6 451 грн, з 1 жовтня — 9 467 грн;

з 1 квітня — 4 571 грн, з 1 липня — 6 451 грн, з 1 жовтня — 9 467 грн; для працездатних осіб: з 1 квітня — 5 400 грн, з 1 липня — 7 620 грн, з 1 жовтня — 11 184 грн.

Скриншот: Пояснювальна записка до законопроєкту

Які виплати також можуть зрости з 1 квітня

Прожитковий мінімум — це не єдиний показник, який хочуть збільшити. В документі також пропонують підвищити мінімальні зарплати та пенсії. Наприклад, мінімалка може становити:

з 1 квітня — 9 100 грн, а погодинна — 55 грн;

з 1 липня — 10 100 грн, а погодинна — 61 грн;

з 1 жовтня — 11 184 грн, а погодинна — 68 грн.

Якщо законопроєкт буде ухвалено, мінімальну пенсію за віком теж підвищуватимуть в три етапи:

з 1 квітня — до 3 407 грн;

з 1 липня — 4 808 грн;

з 1 жовтня — 7 056 грн.

Для фінансування цього законопроєкту передбачається використання близько 299,9 млрд грн, які надійдуть через додаткові надходження до бюджетів всіх рівнів завдяки боротьбі з ухиленням від сплати податків, а також коштом гуманітарної допомоги, грантів від іноземних держав та зменшення витрат на обслуговування державного боргу (близько 190 млрд грн).

Прийняття цього закону допоможе поліпшити соціальний захист найменш забезпечених громадян України та стане першим кроком до досягнення європейських стандартів соціального захисту таких громадян. Однак остаточне рішення залежатиме від позиції влади, яка, з огляду на важку економічну ситуацію в країні, може його не пропустити.

Раніше ми писали, що мінімальна зарплата та прожитковий мінімум є ключовими економічними показниками для жителів України. Вони мають прямий вплив на рівень життя та добробут громадян.

Також ми розповідали, що аліменти — це фінансова допомога, яку один з членів родини зобов'язаний надавати іншому. Вони можуть бути сплачені як на добровільних засадах, так і за рішенням суду. Найчастіше аліменти стягуються з одного з батьків для забезпечення потреб неповнолітніх дітей.