Три польских паспорта. Фото: Reddit

Некоторые украинцы в Польше могут претендовать на получение гражданства, если выполнят обязательные требования относительно минимального срока проживания и знания языка. Но за выдачу местного паспорта придется заплатить, поскольку услуга не является бесплатной для большинства категорий лиц. Мы узнали, какая стоимость документа по состоянию на декабрь 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на правительственный портал Республики Польша.

Реклама

Сколько стоит паспорт Польши

Консульский сбор различается для отдельных категорий граждан. Полную стоимость оплачивают взрослые заявители, на которых не распространяются льготы. Согласно постановлению Министра иностранных дел от 29 октября 2025 года, расходы на оформление паспорта Польши составляют:

140 злотых — для взрослых;

70 злотых — для студентов, пенсионеров и лиц с умеренными формами инвалидности;

45 злотых — для детей до 12 лет и лиц с тяжелой формой инвалидности.

Для выдачи временного паспорта действуют отдельные тарифы. Обычное оформление обойдется в 50 злотых, деятельность в нерабочее время — в 100 злотых, а обращение в выходной день — в 200 злотых.

Но не всем приходится платить за документы. Консульский сбор не распространяется на заявителей от 70 лет и людей, проживающих в домах для пенсионеров или получающих социальную помощь.

Читайте также:

Кому быстро выдают польский паспорт

Ранее мы рассказывали, что процедура натурализации предусматривает соблюдение минимального срока оседлости. То есть иностранцы должны легально проживать на территории Польши не менее трех лет, прежде чем подать заявление на гражданство.

Но местные правила позволяют существенно сократить срок ожидания. Достаточно всего одного года постоянного пребывания при наличии специального разрешения, полученного в связи с польским происхождением или Картой поляка.

"Документы можно подать лично или отправить по почте. Принятие в гражданство Польши одного из родителей распространяется также на малолетнего ребенка, в отношении которого имеются родительские права", — говорится на правительственном портале.

Отметим, украинцам не запрещено иметь два паспорта, ведь Польша включена в постановление Кабинета Министров "Об утверждении перечня государств, граждане (подданные) которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке" № 1412.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, когда в течение декабря супермаркеты в Польше будут работать в выходные. По состоянию на 2026 год предусмотрено три торговых воскресенья — 6, 13 и 20 декабря. При этом за нарушение запрета на торговлю грозит штраф в размере от 1 000 до 100 000 злотых.

Также мы сообщали, что в Польше планируют повысить местный налог и курортный сбор в 2027 году. Туристы, проживающие в отелях, должны дополнительно платить несколько злотых за одну ночь. Максимальные размеры сборов установят в диапазоне от 5 до 6,86 злотых с одного человека.