Три польські паспорти. Фото: Reddit

Деякі українці в Польщі можуть претендувати на набуття громадянства, якщо виконають обов’язкові вимоги стосовно мінімального терміну осілості та знання мови. Але за видачу місцевого паспорта доведеться заплатити, оскільки послуга не є безплатною для більшості категорій осіб. Ми дізналися, яка ціна документа станом на грудень 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на урядовий портал Республіки Польща.

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Скільки коштує паспорт Польщі

Консульський збір відрізняється для окремих категорій громадян. Повну вартість сплачують дорослі заявники, на яких не поширюються пільги. Згідно з постановою Міністра закордонних справ від 29 жовтня 2025 року, витрати на оформлення паспорта Польщі перебувають на такому рівні:

140 злотих — для дорослих;

70 злотих — для студентів, пенсіонерів та осіб із помірними формами інвалідності;

45 злотих — для дітей до 12 років та осіб із важкою формою інвалідності.

Окремі тарифи діють на видачу тимчасового паспорта. Звичайне оформлення обійдеться у 50 злотих, діяльність поза робочим часом — у 100 злотих, а звернення у вихідний день — у 200 злотих.

Але не всім доводиться платити за документи. Консульський збір не поширюється на заявників від 70 років і людей, які мешкають у будинках для пенсіонерів чи отримують соціальну допомогу.

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Кому швидко видають польський паспорт

Раніше ми розповідали, що процедура натуралізації передбачає дотримання мінімального терміну осілості. Тобто іноземці повинні легально проживати на території Польщі принаймні три роки, перш ніж подати заявку на громадянство.

Але місцеві правила дозволяють суттєво скоротити термін очікування. Вистачить лише одного року постійного перебування в разі наявності спеціального дозволу, отриманого у зв’язку з польським походженням або Картою Поляка.

"Документи можна подати особисто чи надіслати поштою. Прийняття до громадянства Польщі одного з батьків поширюється також на малолітню дитину, щодо якої є батьківські права", — йдеться на урядовому порталі.

Зауважимо, українцям не заборонено володіти двома паспортами, адже Польщу внесли до постанови Кабінету Міністрів "Про затвердження переліку держав, громадяни (піддані) яких набувають громадянство України у спрощеному порядку" № 1412.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, коли протягом грудня супермаркети в Польщі працюватимуть у вихідні. Станом на 2026 рік передбачено три торгові неділі — 6, 13 та 20 грудня. Водночас за порушення заборони на торгівлю загрожує штраф у розмірі від 1 000 до 100 000 злотих.

Також ми розповідали, що в Польщу планують підвищити місцевий податок і курортний збір у 2027 році. Туристи, які проживають у готелях, повинні додатково платити кілька злотих за одну ніч. Максимальні розміри стягнень зафіксують у діапазоні від 5 до 6,86 злотих з однієї людини.