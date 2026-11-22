Жінка в супермаркеті. Фото: УНІАН

Українці, які живуть у Польщі вже звикли до того, що у неділю майже нічого не працює, адже тут цінується культура work-life balance. Тож багатьом мешканцям сусідньої країни доводиться купувати продукти завчасно. Однак у 2026 році існує 8 днів, коли працюватиме майже все. Тож перші 3 тижні грудня українці можуть спокійно завітати у супермаркет і в неділю.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на KalendarzSwiat.

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Календар торгових неділь до кінця 2026 року

Відповідно до польського законодавства, наприкінці осені та взимку 2026 року графік роботи великих мереж (Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Carrefour тощо) та торгових центрів виглядає так:

6 грудня 2026 року;

13 грудня 2026 року;

20 грудня 2026 року.

Варто також пам'ятати, що 24 грудня (Святвечір) у Польщі є офіційним державним вихідним днем, тому всі супермаркети та торгові центри цього дня будуть повністю зачинені.

Де можна зробити покупки у неторгову неділю

Навіть у дні, коли діє заборона на торгівлю, у Польщі продовжують працювати заклади, на які поширюються законодавчі винятки:

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невеликі крамниці формату "біля дому" наприклад, Żabka чи Carrefour Express, якщо за прилавком стоїть безпосередньо власник бізнесу або члени його родини;

магазини на АЗС, залізничних вокзалах та в аеропортах;

аптеки, пекарні, кондитерські, кав'ярні та квіткові крамниці;

поштові відділення та сувенірні кіоски.

Проте варто врахувати, що в неторгові неділі працюючі магазині можуть мати скорочений робочий день.

За порушення заборони на торгівлю у неділю польська інспекція праці накладає на власників торгових мереж суттєві штрафи — від 1 000 до 100 000 злотих.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як українці можуть зекономити на покупках в супермаркетах Польщі. У сусідній країні діє система здачі пляшок прямо в спеціальні автомати (бутелькомати). Автомати видають чек, яким потім можна розрахуватись за покупки в польських супермаркетах.

Також Новини.LIVE повідомляли, як легально можна проживати на території Польщі у 2026 році. Для тих, хто планує виїжджати за кордон просто на відпочинок, достатньо біометричного закордонного паспорта. Якщо виїзд на постійне проживання — до 2028 року українці можуть розглянути тимчасовий захист PESEL UKR.