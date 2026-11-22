Женщина в супермаркете. Фото: УНИАН

Украинцы, проживающие в Польше, уже привыкли к тому, что по воскресеньям почти ничего не работает, ведь здесь ценится культура work-life balance. Поэтому многим жителям соседней страны приходится закупать продукты заранее. Однако в 2026 году будет 8 дней, когда будет работать почти всё. Так что в первые 3 недели декабря украинцы могут спокойно зайти в супермаркет и в воскресенье.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на KalendarzSwiat.

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Календарь торговых воскресений до конца 2026 года

В соответствии с польским законодательством, в конце осени и зимой 2026 года график работы крупных сетей (Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Carrefour и др.) и торговых центров выглядит следующим образом:

6 декабря 2026 года;

13 декабря 2026 года;

20 декабря 2026 года.

Стоит также помнить, что 24 декабря (Сочельник) в Польше является официальным государственным выходным днем, поэтому все супермаркеты и торговые центры в этот день будут полностью закрыты.

Где можно сделать покупки в неторговое воскресенье

Даже в дни, когда действует запрет на торговлю, в Польше продолжают работать заведения, на которые распространяются законодательные исключения:

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небольшие магазины формата «рядом с домом», например, Żabka или Carrefour Express, если за прилавком стоит непосредственно владелец бизнеса или члены его семьи;

магазины на АЗС, железнодорожных вокзалах и в аэропортах;

аптеки, пекарни, кондитерские, кафе и цветочные магазины;

почтовые отделения и сувенирные киоски.

Однако стоит учесть, что в неторговые воскресенья работающие магазины могут иметь сокращенный рабочий день.

За нарушение запрета на торговлю в воскресенье польская инспекция труда налагает на владельцев торговых сетей существенные штрафы — от 1 000 до 100 000 злотых.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как украинцы могут сэкономить на покупках в супермаркетах Польши. В соседней стране действует система сдачи бутылок прямо в специальные автоматы (бутылокоматы). Автоматы выдают чек, которым затем можно расплатиться за покупки в польских супермаркетах.

Также Новини.LIVE сообщали, как легально можно проживать на территории Польши в 2026 году. Для тех, кто планирует выезжать за границу просто на отдых, достаточно биометрического заграничного паспорта. Если речь идет о выезде на постоянное проживание — до 2028 года украинцы могут рассмотреть возможность получения временной защиты PESEL UKR.