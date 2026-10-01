Ремонт дома в 2026 году: победительница "От пацанки до панянки" рассекретила свои расходы

Блогер Галина Полудневич. Фото: poludnevicga/Instagram

Нередко украинцы покупают квартиры в новостройках или частные дома и вынуждены самостоятельно заниматься ремонтом. В таком случае следует приготовиться к немалым расходам, ведь за каждый этап придется платить из собственного кармана. Победительница популярного проекта "От пацанки до панянки" поделилась с подписчиками в социальной сети, сколько потратила лишь на одну на штукатурку.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Галины Полудневич.

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Сколько стоят ровные стены в доме

После покупки таунхауса девушка поняла, что без капитального ремонта не обойтись. И первым испытанием стало выравнивание стен: мастера полностью оштукатурили дом изнутри, выровняли все углы под 90 градусов и сделали каждую стену параллельной остальным.

"Это нужно, чтобы потом нормально установить кухню, мебель, двери и уложить плитку. Потому что если оставить кривые углы, потом за каждую кривизну придется доплачивать", — пояснила владелица дома на видео.

В жилых комнатах решили использовать гипсовую штукатурку, поскольку она лучше подходит для сухих помещений и обеспечивает гладкую поверхность. А ванную отделали цементно-песчаной штукатуркой, так как она устойчива к влаге и рекомендуется для укладки плитки.

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В результате Галина Полудневич потратила 277 000 грн. За эти деньги мастера полностью оштукатурили дом, выровняли стены и сделали прямые углы. По словам девушки, без такой работы дальше продолжать ремонт было невозможно.

Ремонт дома в Карпатах

Ранее мы рассказывали, что украинский блогер поделился в Instagram информацией о том, сколько денег потратил на покупку старого дома в Карпатах и полноценный ремонт. Парень заключил сделку до начала полномасштабной войны, а большая часть расходов на реновацию пришлась на 2021-2022 годы.

"Тогда на ремонт ушло около 30 000 долларов. Сейчас реалистично рассчитывать на х1,5-2. Плюс это зависит от состояния дома и масштабности работ", — написал блогер в ответ на комментарий.

Непосредственно за объект недвижимости он заплатил примерно 13 500 долларов. В доме новый владелец обустроил комфортабельный санузел и большую кухню, восстановил печь, заменил мебель, обновил интерьер и пр. За аналогичную сумму сделать ремонт в 2026 году будет практически невозможно.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что жильцы многоэтажного дома могут использовать двор для отдыха, прогулок, парковки и других нужд, поскольку он считается общим пространством. Однако самовольно его изменять или обустраивать запрещено.

Также Новини.LIVE рассказывали, что некоторые украинцы могут получить жилье в бесплатное пользование. Это предусмотрено программой "Домики в селе" для внутренне перемещенных лиц. Необходимо соответствовать условиям экспериментального проекта, дабы иметь право на заселение.