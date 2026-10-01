Ремонт будинку у 2026 році: переможниця "Від пацанки до панянки" розсекретила свої витрати

Блогерка Галини Полудневич. Фото: poludnevicga/Instagram

Нерідко українці купують квартири в новобудовах або приватні будинки і змушені самостійно займатися ремонтом. У такому випадку слід приготуватися до немаленьких витрат, адже за кожен крок доведеться платити зі своєї кишені. Переможниця популярного проєкту "Від пацанки до панянки" поділилася з підписниками у соціальній мережі, скільки витратила лише на штукатурку.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Instagram Галини Полудневич.

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Скільки коштують рівні стіни в будинку

Після купівлі таунхаусу дівчина зрозуміла, що без капітального ремонту не обійтися. І першим викликом стало вирівнювання стін: майстри повністю поштукатурили будинок зсередини, вивели всі купи під 90 градусів і зробили кожну стіну паралельною до інших.

"Це потрібно, щоб потім нормально встановити кухню, меблі, двері і покласти плитку. Бо якщо залишити криві кути, потім за кожну кривизну доведеться доплачувати", — пояснила власниця будинку на відео.

У житлових кімнатах узгодили використання гіпсової штукатурки, оскільки вона краще підходить для сухих приміщень і гарантує гладку поверхню. А ванну обробили цементною піщаною штукатуркою, бо вона не боїться вологи і рекомендується під плитку.

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Як результат, Галина Полудневич витратила 277 000 грн. За ці гроші майстри повністю поштукатурили будинок, вирівняли стіни і зробили прямі кути. За словами дівчини, без такої роботи далі продовжити ремонт було неможливо.

Ремонт будинку у Карпатах

Раніше ми розповідали, що український блогер поділився в Instagram інформацією, скільки грошей витратив на купівлю старої хати в Карпатах і повноцінний ремонт. Хлопець здійснив угоду до початку повномасштабної війни, а більшість витрат на реновацію припали на 2021-2022 роки.

"Тоді на ремонт пішло десь 30 000 доларів. Зараз варто розраховувати на х1,5-2 реалістично. Плюс залежить від стану будинку і капітальності змін", — написав блогер у відповідь на коментар.

Безпосередньо за об’єкт нерухомості він заплатив орієнтовно 13 500 доларів. У будинку новий власник облаштував комфортний санвузол і велику кухню, відновив піч, замінив меблі, осучаснив декор тощо. За аналогічну суму зробити ремонт у 2026 році буде майже неможливо.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що мешканці багатоповерхового будинку можуть використовувати двір для відпочинку, прогулянок, паркування та інших потреб, оскільки він вважається спільним простором. Однак самовільно його змінювати чи облаштовувати заборонено.

Також Новини.LIVE розповідали, що деякі українці можуть отримати житло в безплатне користування. Це передбачено програмою "Будиночки в селі" для внутрішньо переміщених осіб. Необхідно відповідати умовам експериментального проєкту, аби мати право на поселення.