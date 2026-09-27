Прибудинкова територія багатоповерхівки: хто може нею розпоряджатися

Прибудинкова територія. Фото: УНІАН

Двір біля багатоповерхівки — спільний простір для всіх мешканців. Тут можуть бути дитячі та спортивні майданчики, зелені зони, доріжки, паркування, сміттєві майданчики та інші об’єкти, потрібні для нормального життя будинку. Але окремий мешканець не може самостійно вирішувати, що поставити у дворі, добудувати чи змінити. Відомо, як узгоджуються такі питання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради.

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Кому належить земля під будинком

Передусім потрібно з'ясувати правовий статус земельної ділянки, на якій розташований будинок. Власником землі може бути територіальна громада, держава або співвласники будинку, якщо ділянку передали їм у власність за законом.

Створення ОСББ також не робить об'єднання власником земельної ділянки. Право на землю оформлюється окремо.

Що можна робити у дворі

Територія біля багатоквартирного будинку може включати тротуари, проїзди, пішохідні доріжки, зелені насадження, дитячі та спортивні майданчики. Також тут можуть бути місця для відпочинку і паркування автомобілів, майданчики для контейнерів із побутовими відходами, господарські споруди, а також в'їзди та виїзди до підземних гаражів чи автостоянок.

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Мешканці можуть користуватися двором за його призначенням: гуляти, відпочивати, гратися з дітьми, паркувати автомобілі тощо. Але важливо враховувати інтереси сусідів.

Чи можна самому щось облаштувати

Наприклад, мешканець захотів сам поставити бетонні сходи, зробити пандус, покласти бруківку біля входу, встановити конструкцію чи змінити частину двору. Але самостійно розпоряджатия територією він не може.

Якщо в будинку є ОСББ, питання щодо спільного майна та благоустрою вирішують співвласники та органи управління. Особливо, якщо через нову конструкцію змінюється прохід чи проїзд, доступ до будинку або решти території.

Якщо ОСББ немає, усе залежить від того, кому належить земля і хто відповідає за утримання будинку.

Що робити мешканцю, якщо хочеться щось облаштувати

Найкраще спочатку звернутися до ОСББ або управителя і з'ясувати:

кому належить земельна ділянка;

чи входить потрібне місце до прибудинкової території;

хто має погодити роботи;

чи потрібно рішення співвласників;

які документи потрібні для встановлення конструкції.

Так можна уникнути ситуації, коли людина за власні гроші щось облаштувала, а потім її змусили все прибрати.

Раніше Новини.LIVE писали, кому належать дерева біля багатоповерхівок. Якщо земля оформлена у спільну власність, дерева та їхні плоди належать усім співвласникам будинку, навіть коли саджанець купив і посадив один мешканець. Самостійно спилювати дерево чи висаджувати нове теж не можна — такі роботи потрібно погоджувати з ОСББ або керуючою компанією.

Також Новини.LIVE поюснювали, за що можуть оштрафувати власників приватних будинків. Господарів можуть зобов’язати прибирати сміття, косити траву та доглядати за деревами навіть за межами власної ділянки. За порушення правил благоустрою штраф для громадян може становити від 340 до 1 360 гривень.