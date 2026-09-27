Придомовая территория многоэтажного дома: кто может ею распоряжаться

Придомовая территория. Фото: УНИАН

Двор возле многоэтажки — общее пространство для всех жильцов. Здесь могут находиться детские и спортивные площадки, зеленые зоны, дорожки, парковка, мусорные площадки и другие объекты, необходимые для нормальной жизни дома. Но отдельный житель не может самостоятельно решать, что поставить во дворе, достроить или изменить. Известно, как согласовываются такие вопросы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Департамент правового обеспечения Днепровского городского совета.

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Кому принадлежит земля под домом

Прежде всего необходимо выяснить правовой статус земельного участка, на котором расположен дом. Владельцем земли может быть территориальная громада, государство или совладельцы дома, если участок был передан им в собственность в соответствии с законом.

Создание ОСМД также не делает объединение собственником земельного участка. Право на землю оформляется отдельно.

Что можно делать во дворе

Территория возле многоквартирного дома может включать тротуары, проезды, пешеходные дорожки, зеленые насаждения, детские и спортивные площадки. Также здесь могут быть места для отдыха и парковки автомобилей, площадки для контейнеров с бытовыми отходами, хозяйственные постройки, а также въезды и выезды в подземные гаражи или автостоянки.

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Жильцы могут пользоваться двором по его назначению: гулять, отдыхать, играть с детьми, парковать автомобили и т. д. Но важно учитывать интересы соседей.

Можно ли самостоятельно что-то обустроить

Например, жилец захотел самостоятельно установить бетонную лестницу, сделать пандус, уложить брусчатку у входа, установить конструкцию или изменить часть двора. Но самостоятельно распоряжаться территорией он не может.

Если в доме есть ОСМД, вопросы, касающиеся общего имущества и благоустройства, решают совладельцы и органы управления. Особенно если из-за новой конструкции меняется проход или проезд, доступ к дому или остальной территории.

Если ОСМД нет, все зависит от того, кому принадлежит земля и кто отвечает за содержание дома.

Что делать жильцу, если хочется что-то обустроить

Лучше всего сначала обратиться в ОСМД или к управляющему и выяснить:

кому принадлежит земельный участок;

входит ли нужное место в придомовую территорию;

кто должен согласовать работы;

требуется ли решение совладельцев;

какие документы необходимы для установки конструкции.

Так можно избежать ситуации, когда человек за собственные деньги что-то обустроил, а потом его заставили все убрать.

Ранее Новини.LIVE писали, кому принадлежат деревья возле многоэтажек. Если земля оформлена в совместную собственность, деревья и их плоды принадлежат всем совладельцам дома, даже если саженец купил и посадил один жилец. Самостоятельно спиливать дерево или высаживать новое тоже нельзя — такие работы нужно согласовывать с ОСМД или управляющей компанией.

Также Новини.LIVE разъяснили, за что могут оштрафовать владельцев частных домов. Владельцев могут обязать убирать мусор, косить траву и ухаживать за деревьями даже за пределами собственного участка. За нарушение правил благоустройства штраф для граждан может составить от 340 до 1 360 гривен.