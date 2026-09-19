Уход за участком между забором и дорогой: кому грозит штраф в 2026 году

Частный дом. Фото: Pexels

Некоторых украинцев, владеющих частными жилыми домами, могут оштрафовать за неухоженную территорию. Речь идет о случаях, когда территория возле забора с внешней стороны участка замусорена. Правила благоустройства различаются в зависимости от населенного пункта, однако многие требования к владельцам считаются действительными на всей территории Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Типовые правила благоустройства территории населенного пункта.

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Что грозит за неубранный участок

Территория за пределами забора — между ограждением и тротуаром или проезжей частью — обычно не входит в частную собственность. Однако органы местного самоуправления могут устанавливать собственные правила благоустройства, руководствуясь приказом Минрегиона № 310 от 27.11.2017.

От хозяев требуют убирать мусор за пределами забора, скашивать траву и сорняки, ухаживать за деревьями, не допускать захаращения участка и пр. Конечно, необходимо ознакомиться с нормами, действующими непосредственно в вашей общине, дабы точно узнать о ситуации.

Согласно статье 152 Кодекса об административных правонарушениях, в случае несоблюдения государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов грозит штрафная санкция — от 20 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан (340-1 360 грн).

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Можно ли установить забор без разрешения

Постановление Кабинета Министров "Об утверждении перечня строительных работ, не требующих документов, дающих право на их выполнение, и по окончании которых объект не подлежит приему в эксплуатацию" № 406 не предусматривает отдельного разрешения на установку забора.

Однако владельцы земельных участков должны соблюдать другие требования, касающиеся размещения ограждения. Речь идет о местных правилах благоустройства, строительных нормах и т. п. Конструкция не должна выходить за пределы частной территории и нарушать пространство, принадлежащее другим людям.

Ранее Новини.LIVE писали, во сколько обошелся ремонт старого дома в Карпатах. Украинец рассказал, что купил заброшенный дом в 2021 году за 13 500 долларов. На реновацию здания он потратил в течение года еще около 30 000 долларов, а цены в 2026 году будут вдвое выше.

Также Новини.LIVE рассказывали, что между соседями может возникнуть конфликт из-за деревьев и кустов на участке. Речь идет о случаях, когда зеленые насаждения выходят за пределы собственной территории на чужой двор. Правила требуют сажать деревья на расстоянии около 4-6 метров от границы.