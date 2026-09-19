Догляд за ділянкою між парканом і дорогою: кому загрожує штраф у 2026 році

Приватний будинок. Фото: Pexels

Деяких українців, які володіють приватними житловими будинками, можуть оштрафувати за недоглянуту територію. Йдеться про випадки, коли територія біля паркану з зовнішньої сторони ділянки засмічена. Правила благоустрою відрізняються залежно від населеного пункту, проте чимало вимог до господарів вважаються дійсними по всій Україні.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Типові правила благоустрою території населеного пункту.

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Що загрожує за неприбрану ділянку

Територія поза парканом — між огорожею і тротуаром або проїжджою частиною — зазвичай не входить до приватної власності. Однак органи місцевого самоврядування можуть встановлювати власні правила благоустрою, користуючись наказом Мінрегіону № 310 від 27.11.2017.

Від господарів вимагають прибирати сміття за межами паркану, скошувати траву і бур'яни, доглядати за деревами, не допускати захаращення ділянки тощо. Звісно, необхідно ознайомитися з нормами, що діють безпосередньо у вашій громаді, аби точно дізнатися про ситуацію.

Згідно зі статтею 152 Кодексу про адміністративні правопорушення, в разі недотримання державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів загрожує штрафна санкція — від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-1 360 грн).

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Чи можна встановити паркан без дозволу

Постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію" № 406 не передбачає окремого дозволу на встановлення паркану.

Проте власники земельних ділянок повинні дотримуватися інших вимог стосовно розміщення огорожі. Йдеться про місцеві правила благоустрою, будівельні норми тощо. Конструкція не повинна виходити за межі приватної території та порушувати простір, що належить іншим людям.

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