Дети входят в класс. Фото: УНИАН

В Украине действует полный запрет на курение и использование любых табачных или никотиновых изделий в помещениях и на территории всех учебных заведений. Под ограничение попадают не только обычные сигареты, но и электронные аналоги, вейпы, кальяны и устройства для нагрева табака. Ответственность за нарушение налагается одновременно на самих курильщиков, родителей несовершеннолетних нарушителей, а также на администрацию школы или университета.

Какие наказания предусмотрены в Украине в 2026 году за такие нарушения — выясняли Новини.LIVE.

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Какой штраф грозит учебному заведению

За курение на территории школы или учебного заведения грозит штраф в размере 1000 гривен. Однако это не означает, что оштрафуют именно директора школы. Если в течение года нарушение повторится, сумма увеличится до 10 000 гривен. Контролировать соблюдение этих требований может Госпродпотребслужба.

Сколько придется заплатить взрослому за курение

Для совершеннолетних лиц ответственность предусмотрена статьей 175-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За курение в запрещенном месте нарушителю могут вынести предупреждение или назначить штраф от 51 до 170 гривен. Если человек повторно нарушит запрет в течение года после того, как его уже привлекли к ответственности, штраф составит от 170 до 340 гривен.

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Что грозит несовершеннолетним и их родителям

Для детей и подростков последствия зависят от возраста. Административная ответственность, как правило, наступает с 16 лет. К несовершеннолетним в возрасте от 16 до 18 лет при определенных условиях могут применяться меры воздействия, предусмотренные статьёй 24-1 КоАП.

Среди них:

предупреждение;

выговор;

передача несовершеннолетнего под надзор родителей, лиц, их заменяющих, или педагогическому или трудовому коллективу с их согласия.

Отдельно закон предусматривает ответственность родителей или лиц, их заменяющих. Согласно статье 184 КУоАП предупреждение или штраф от 850 до 1700 гривен могут быть назначены, в частности, за правонарушение, совершенное ребенком в возрасте от 14 до 16 лет, а также за уклонение от выполнения обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних.

За повторное в течение года нарушение предусмотрен штраф от 1700 до 5100 гривен. Протокол в таких случаях составляет полиция, а решение о взыскании принимает суд.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о зарплатах директоров украинских школ. Если в учебном заведении обучается менее 300 детей, то минимальный месячный оклад должен составлять 18 198 гривен. Размер может увеличиваться при наличии дополнительной нагрузки.

Также Новини.LIVE сообщали, какую надбавку могут получить педагоги в школах и колледжах. Дополнительную оплату могут получить учителя, взявшие на себя классную работу. Сумма надбавки колеблется от 10% до 25% должностного оклада.