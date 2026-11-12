Студенты в музее. Фото: УНИАН

В ноябре в большинстве учреждений предвысшего и высшего образования начинается сессия. По её итогам студенты, сдавшие экзамены и зачеты на высокие оценки, могут получить академическую стипендию. А те, кто займет первые места в рейтинговом списке, могут получить более крупную сумму выплат. Однако чтобы оказаться в их числе, недостаточно просто сдать сессию на отлично. Необходимо системно работать над каждым компонентом стипендиального рейтинга.

Как получить повышенную академическую стипендию — выясняли Новини.LIVE.

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Как устроен стипендиальный рейтинг

Формирование итогового балла студента осуществляется в конце каждого семестра по прозрачной системе, где итоговая оценка состоит из двух частей:

Учебная успеваемость составляет не менее 90% рейтинга. Обычно это средний балл за семестровые экзамены, зачеты, дифференцированные оценки и защиты курсовых работ. Общественная жизнь в университете составляет последние 10% рейтинга. Баллы, начисляемые за научную, общественную, спортивную или художественную деятельность в течение семестра.

Какова стратегия получения повышенной выплаты

Порядок назначения академических стипендий предусматривает строгий отбор. Обычная академическая стипендия покрывает до 40–45 % студентов-бюджетников, тогда как повышенная выплата достается только тем, кто занимает самые высокие строчки в итоговом списке успеваемости.

Чтобы обойти конкурентов в рейтинге, следует соблюдать четыре ключевых правила:

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Сдать сессию с первой попытки. Любая академическая задолженность или пересдача автоматически исключает студента из списка стипендиатов, независимо от предыдущих оценок. Уделяйте внимание всем предметам. Не стоит думать, что наибольшее влияние оказывают только профильные предметы. Они действительно более тесно связаны с выбранной специальностью, но учитываются с таким же коэффициентом, как и общеобразовательные дисциплины. Даже тот самый курс по украинскому языку или истории Украины может лишить права на получение стипендии в случае неуспешной сдачи. Активное участие в жизни учебного заведения. Любая активность вне учебы может принести дополнительные баллы. Членство в студенческом парламенте или других органах самоуправления университета или колледжа пригодится при расчете итогового балла. Научная деятельность. Можно зарабатывать баллы, участвуя в научных конференциях, публикуя собственные научные тезисы. Все подтверждающие документы следует подать в деканат факультета до начала сессии.

Сколько получают студенты, получившие повышенную стипендию

Размер повышенной академической стипендии на 45,5% превышает стандартную выплату.

В университетах размер стандартной академической стипендии составляет 4000 гривен в месяц, тогда как повышенная — 5820 гривен.

Для студентов приоритетных отраслей и специальностей базовая выплата составляет 5100 гривен, а повышенная — 7420 гривен.

Для студентов колледжей и других профессиональных училищ повышенная стипендия достигает 4394 гривен, тогда как обычная академическая — 3020 гривен.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали размер стипендий аспирантов. Стипендия научного сотрудника составляет 90% минимальной зарплаты педагогического работника. В 2026 году она составляет 18 198 гривен.

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