Высоких оценок недостаточно: что поможет студенту получить повышенную стипендию
В ноябре в большинстве учреждений предвысшего и высшего образования начинается сессия. По её итогам студенты, сдавшие экзамены и зачеты на высокие оценки, могут получить академическую стипендию. А те, кто займет первые места в рейтинговом списке, могут получить более крупную сумму выплат. Однако чтобы оказаться в их числе, недостаточно просто сдать сессию на отлично. Необходимо системно работать над каждым компонентом стипендиального рейтинга.
Как получить повышенную академическую стипендию — выясняли Новини.LIVE.
Как устроен стипендиальный рейтинг
Формирование итогового балла студента осуществляется в конце каждого семестра по прозрачной системе, где итоговая оценка состоит из двух частей:
- Учебная успеваемость составляет не менее 90% рейтинга. Обычно это средний балл за семестровые экзамены, зачеты, дифференцированные оценки и защиты курсовых работ.
- Общественная жизнь в университете составляет последние 10% рейтинга. Баллы, начисляемые за научную, общественную, спортивную или художественную деятельность в течение семестра.
Какова стратегия получения повышенной выплаты
Порядок назначения академических стипендий предусматривает строгий отбор. Обычная академическая стипендия покрывает до 40–45 % студентов-бюджетников, тогда как повышенная выплата достается только тем, кто занимает самые высокие строчки в итоговом списке успеваемости.
Чтобы обойти конкурентов в рейтинге, следует соблюдать четыре ключевых правила:
- Сдать сессию с первой попытки. Любая академическая задолженность или пересдача автоматически исключает студента из списка стипендиатов, независимо от предыдущих оценок.
- Уделяйте внимание всем предметам. Не стоит думать, что наибольшее влияние оказывают только профильные предметы. Они действительно более тесно связаны с выбранной специальностью, но учитываются с таким же коэффициентом, как и общеобразовательные дисциплины. Даже тот самый курс по украинскому языку или истории Украины может лишить права на получение стипендии в случае неуспешной сдачи.
- Активное участие в жизни учебного заведения. Любая активность вне учебы может принести дополнительные баллы. Членство в студенческом парламенте или других органах самоуправления университета или колледжа пригодится при расчете итогового балла.
- Научная деятельность. Можно зарабатывать баллы, участвуя в научных конференциях, публикуя собственные научные тезисы. Все подтверждающие документы следует подать в деканат факультета до начала сессии.
Сколько получают студенты, получившие повышенную стипендию
Размер повышенной академической стипендии на 45,5% превышает стандартную выплату.
В университетах размер стандартной академической стипендии составляет 4000 гривен в месяц, тогда как повышенная — 5820 гривен.
Для студентов приоритетных отраслей и специальностей базовая выплата составляет 5100 гривен, а повышенная — 7420 гривен.
Для студентов колледжей и других профессиональных училищ повышенная стипендия достигает 4394 гривен, тогда как обычная академическая — 3020 гривен.
С чем еще стоит ознакомиться
Недавно Новини.LIVE сообщали размер стипендий аспирантов. Стипендия научного сотрудника составляет 90% минимальной зарплаты педагогического работника. В 2026 году она составляет 18 198 гривен.
Также Новини.LIVE рассказывали, как студентам получить социальную стипендию польских университетов. Речь идет об украинцах, обучающихся в польских вузах. Всего существует 6 видов денежной поддержки.