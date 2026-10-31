Купюры гривны в руках. Фото: НБУ

В Украине изменился подход к расчету финансового обеспечения педагогических сотрудников. В результате выросли зарплаты в университетах и школах. Однако до сих пор возникают задержки или неточности в начислениях. В частности это касается стипендий аспирантов, размер которых составляет 90% должностного оклада преподавателя. Мы разобрались, что стоит знать украинцам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал Юристи.UA.

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Какой должна быть стипендия аспиранта

За юридической консультацией обратился украинец, которому за октябрь 2026 года поступила стипендия в размере около 7 700 грн. Такий была сумма до 1 сентября, пока не изменилась система расчета оплаты труда педагогических сотрудников.

Действительно, по новым правилам должностной оклад преподавателя в университете составляет 18 198 грн (до удержания налогов и сборов), согласно постановлению Кабинета Министров от 31.08.2026 № 1078. Если повысилась зарплата преподавательского состава ЗВО, то должна вырасти и стипендия.

"Пункт 19 Порядка назначения и выплаты стипендий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 12.07.2004 № 882, устанавливает стипендию аспиранта в размере 90% должностного оклада преподавателя", — отметил юрист Юрий Айвазян.

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Получается, за октябрь сумма финансового обеспечения аспиранта должна составить 16 379 грн до удержания налогов. Университет обязан перейти на применение новой схемы месячных окладов, а переходные положения, которые позволили бы отложить это событие, не предусмотрены.

Как получить повышенную стипендию

Чтобы добиться перерасчета финансового обеспечения, необходимо выполнить определенный алгоритм действий:

подать на имя ректора соответствующее заявление со ссылками на нормативную базу;

приложить выписку или банковскую квитанцию о полученном платеже;

зафиксировать обращение к руководству университета;

проконтролировать результат рассмотрения (срок не может превышать 45 дней).

Если получите отказ или ваше заявление вообще останется без ответа, следует подать жалобу в орган управления — Министерство образования и науки Украины. Необходимо повторить порядок действий, приложив к заявлению ответ университета и полученный расчет.

Ранее Новини.LIVE писали, кто из учителей может рассчитывать на надбавку в размере 25% к должностному окладу. Повышенную зарплату получают педагогические сотрудники в горных населенных пунктах. Перечень таких территорий определен специальным постановлением Кабинета Министров.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие льготы предусмотрены для учителей в Украине. Некоторые педагоги в селах могут получить скидку 100% на оплату коммунальных услуг. Кроме того, им предоставляется право на пенсию за выслугу лет и выплачиваются деньги за работу в неблагоприятных условиях.