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Головна Економіка Стипендія аспірантів в Україні: яку суму мають отримувати після нововведень

Стипендія аспірантів в Україні: яку суму мають отримувати після нововведень

Ua ru
31 жовтня 2026 10:05
Виплати аспірантам у новому навчальному році: як мають перерахувати стипендії НБУ
Купюри гривні в руках. Фото: НБУ

В Україні змінився підхід до розрахунку фінансового забезпечення педагогічних працівників. Як результат, підвищилися зарплати в університетах і школах. Однак досі виникають затримки чи неточності в нарахуваннях. Зокрема щодо стипендій аспірантів, розміри яких дорівнюють 90% посадового окладу викладача. Ми розібралися, що варто знати українцям.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал "Юристи.UA".

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Якою має бути стипендія аспіранта

За юридичною консультацією звернувся українець, якому за жовтень 2026 року надійшла стипендія в розмірі близько 7 700 грн. Такою була сума до 1 вересня, поки не змінилася система розрахунку оплати праці педагогічних співробітників.

Дійсно, за новими правилами посадовий оклад викладача в університеті перебуває на рівні 18 198 грн (до стягнення податків і зборів), згідно з постановою Кабінету Міністрів від 31.08.2026 № 1078. Якщо підвищилася зарплата викладацького складу ЗВО, то повинна зрости і стипендія.

"Пункт 19 Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882, встановлює стипендію аспіранта в розмірі 90% посадового окладу викладача", — зазначив юрист Юрій Айвазян.

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Виходить, за жовтень сума фінансового забезпечення аспіранта має становити 16 379 грн до утримання податків. Університет зобов’язаний перейти на застосування нової схеми місячних окладів, а перехідні положення, які дозволили би відкласти цю подію, не передбачені.

Як отримати підвищену стипендію

Щоб домогтися перерахунку фінансового забезпечення, необхідно виконати певний алгоритм дій:

  • подати на ім’я ректора відповідну заяву з посиланнями на нормативну базу;
  • додати виписку чи банківську квитанцію про отриманий платіж;
  • зафіксувати звернення до керівництва університету;
  • проконтролювати результат розгляду (термін не може перевищувати 45 днів).

Якщо отримаєте відмову чи вашу заяву взагалі залишать без відповіді, слід поскаржитися до органу управління — Міністерства освіти й науки України. Потрібно повторити порядок дій, долучивши до заяви відповідь університету й отриманий розрахунок.

Раніше Новини.LIVE писали, хто з учителів може розраховувати на надбавку 25% до посадового окладу. Підвищений розмір зарплати отримують педагогічні працівники у гірських населених пунктах. Перелік таких територій визначений спеціальною постановою Кабінету Міністрів.

Також Новини.LIVE розповідали, які пільги передбачені для вчителів в Україні. Деякі педагоги в селах можуть отримати знижку 100% на оплату комунальних послуг. Плюс надається право на пенсію за вислугу років і виплачуються кошти за роботу в несприятливих умовах.

виплати стипендії Університет Аспірант зарплата
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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