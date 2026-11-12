Студенти в музеї. Фото: УНІАН

У листопаді в більшості закладах передвищої та вищої освіти розпочинається сесія. За її результатами студенти, що склали іспити і заліки на високі бали можуть отримати академічну стипендію. А ті, хто буде першим в рейтинговому списку, можуть отримати більшу суму виплат. Проте щоб опинитися серед таких, недостатньо просто скласти сесію на відмінно. Необхідно системно працювати над кожним компонентом стипендіального рейтингу.

Як вийти на підвищенну академічну стипендію — дізнавались Новини.LIVE.

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Як влаштований стипендіальний рейтинг

Формування підсумкового бала студента здійснюється наприкінці кожного семестру за прозорою системою, де підсумкова оцінка складається з двох частин:

Навчальна успішність складає не менше 90% рейтингу. Зазвичай це середній бал за семестрові іспити, заліки, диференційовані оцінки та захисти курсових робіт. Громадське життя в університеті складає останні 10% рейтингу. Бали, які нараховуються за наукову, громадську, спортивну чи мистецьку діяльність протягом семестру.

Яка стратегія виходу на підвищену виплату

Порядок призначення академічних стипендій передбачає суворий відбір. Звичайна академічна стипендія покриває до 40-45% студентів-бюджетників, тоді як підвищена виплата дістається лише тим, хто посідає найвищі сходинки у підсумковому списку успішності.

Для того щоб обійти конкурентів у рейтингу, варто дотримуватися чотирьох ключових правил:

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Здана сесія з першої спроби. Будь-яка академічна заборгованість чи перездача автоматично виключає студента зі стипендіального списку, незалежно від попередніх оцінок. Фокус на всі предмети. Не варто думати, що найбільший важіль впливу мають лише профільні предмети. Вони дійсно більш дотичні до обраної спеціальності, але враховуються за однаковим коефіцієнтом як і загальноосвітні дисципліни. Навіть той самий курс з української мови або історії України може позбавити права виходу на стипендію у разі неуспішної здачі. Активна участь в житті навчального закладу. Будь-яка активність поза навчанням може принести додаткові бали. Бути у складі студентського парламенту або інших самоврядувань університету чи коледжу стане в нагоді при розрахунку підсумкового балу. Наукова діяльність. Можна заробляти бали, беручи участь у наукових конференціях, публікації власних наукових тез. Усі підтвердження варто подати до деканату факультету перед початком сесії.

Скільки отримують студенти, які вийшли на підвищенну стипендію

Розмір підвищеної академічної стипендії на 45,5% вищий за стандартну виплату.

В університетах розмір стандартної академічної стипендії становить 4000 гривень на місяць, тоді як підвищена — 5820 гривень.

Для студентів пріорітетних галузей та спеціальностей базова виплата становить 5100 гривень, а підвищена — 7420 гривень.

Для студентів коледжів та інших професійних училищ підвищена стипендія сягає 4394 гривень, тоді як звичайна академічна — 3020 гривень.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли суму стипендій аспірантів. Стипендія науковця становить 90% мінімальної зарплати педагогічного працівника. У 2026 році вона становить 18 198 гривень.

Також Новини.LIVE розповідали, як студентам отримувати соціальну стипендію польських університетів. Йдеться про українців, що навчаються в польських ЗВО. Всього існує 6 видів грошової підтримки.