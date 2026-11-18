Діти заходять в клас. Фото: УНІАН

В Україні діє повна заборона на куріння та використання будь-яких тютюнових чи нікотинових виробів у приміщеннях і на території всіх закладів освіти. Під обмеження потрапляють не лише звичайні сигарети, а й електронні аналоги, вейпи, кальяни та пристрої для нагрівання тютюну. Відповідальність за порушення застосовується одночасно до самих курців, батьків неповнолітніх порушників, а також до адміністрації школи чи університету.

Які покарання передбачені в Україні у 2026 році за такі порушення — дізнавались Новини.LIVE.

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Який штраф загрожує закладу освіти

За куріння на території школи, закладу загрожує штраф у розмірі 1000 гривень. Проте це не означає, що оштрафують саме директора школи. Якщо протягом року порушення повториться, сума зросте до 10 000 гривень. Контролювати дотримання цих вимог може Держпродспоживслужба.

Скільки доведеться заплатити дорослому за куріння

Для повнолітніх осіб відповідальність передбачена статтею 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За куріння у забороненому місці порушнику можуть винести попередження або призначити штраф від 51 до 170 гривень. Якщо людина повторно порушить заборону протягом року після того, як її вже притягнули до відповідальності, штраф становитиме від 170 до 340 гривень.

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Що загрожує неповнолітнім і їхнім батькам

Для дітей та підлітків наслідки залежать від віку. Адміністративна відповідальність за загальним правилом настає з 16 років. До неповнолітніх віком від 16 до 18 років за певних умов можуть застосовувати заходи впливу, передбачені статтею 24-1 КУпАП.

Серед них:

попередження;

догана;

передача неповнолітнього під нагляд батькам, особам, які їх замінюють, або педагогічному чи трудовому колективу за їхньою згодою.

Окремо закон передбачає відповідальність батьків або осіб, які їх замінюють. За статтею 184 КУпАП попередження або штраф від 850 до 1700 гривень можуть призначити, зокрема, за правопорушення, вчинене дитиною віком від 14 до 16 років, а також за ухилення від виконання обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх.

За повторне протягом року порушення передбачений штраф від 1700 до 5100 гривень. Протокол у таких випадках складає поліція, а рішення про стягнення ухвалює суд.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про зарплати директорів українських шкіл. Якщо у закладі освіти навчається менше 300 дітей, то мінімальний місячний оклад має становити 18 198 гривень. Розмір може збільшуватись за умови додаткового навантаження.

Також Новини.LIVE повідомляли, яку надбавку можуть отримати педагоги у школах та коледжах. Додаткову оплату можуть отримати вчителі, які взяли класне керівництво. Сума надбавки коливається від 10% до 25% посадового окладу.