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Главная Экономика Сети Biedronka и Lidl меняют правила: к чему готовиться в Польше

Сети Biedronka и Lidl меняют правила: к чему готовиться в Польше

Ua ru
16 сентября 2026 16:10
Украинцам в Польше стоит подготовиться к новым правилам: что придумали в Biedronka и Lidl
Люди на улице польского города. Фото: Pexels

Для владельцев транспортных средств в Польше планируют ввести новую систему контроля возле супермаркетов. Сети Biedronka и Lidl начали тестирование нового подхода, предусматривающего использование камер. Они будут считывать номерные знаки автомобилей и измерять время парковки возле магазинов. При этом водителям не придется брать специальный талон в паркомате.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специализированное издание inPoland.

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Нововведение для водителей в Польше

Чтобы заехать на парковку супермаркетов, автомобилистам нужно зарегистрировать свое транспортное средство, получив талон. Дабы автоматизировать контроль и упростить процедуру для водителей, Biedronka и Lidl начали тестирование новой системы с использованием камер.

Устройства будут автоматически распознавать автомобили, фиксировать время въезда и выезда, рассчитывать продолжительность пребывания на парковке. Это предполагает постепенную отмену необходимости брать специальный талон. Обе сети положительно оценили результаты тестовой работы.

"Lidl внедрил автоматический учет времени парковки почти в 10 населенных пунктах по всей Польше, включая Лемборк, Курник, Познань, Ротманку и Вроцлав. Biedronka тоже тестирует новую систему контроля в 10 магазинах", — отмечается в сообщении.

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Польша автомобиль водители украинцы в Польше супермаркет
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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