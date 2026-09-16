Українцям у Польщі варто приготуватися до нових правил: що вигадали в Biedronka та Lidl

Люди на вулиці польського міста. Фото: Pexels

Для власників транспортних засобів у Польщі хочуть запровадити нову систему контролю біля супермаркетів. Biedronka та Lidl розпочали тестування інакшого підходу, який передбачає використання камер. Вони будуть зчитувати номерні знаки автомобілів і вимірювати час паркування біля магазинів. А брати спеціальний талон у паркоматі водіям не доведеться.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізоване видання inPoland.

Реклама

Нововведення для водіїв у Польщі

Щоб заїхати на парковку супермаркетів, автомобілістам потрібно зареєструвати свій транспортний засіб, отримавши талон. Аби автоматизувати контроль і полегшити процедуру для водіїв, Biedronka та Lidl розпочали тестування нової системи з використанням камер.

Пристрої будуть автоматично розпізнавати автомобілі, фіксувати час в’їзду та виїзду, розраховувати тривалість перебування на парковці. Це передбачає поступове скасування необхідності брати спеціальний талон. Обидві мережі позитивно оцінили результати тестової роботи.

"Lidl запровадив автоматичне вимірювання часу паркування майже в 10 місцевостях по всій Польщі, включаючи Лемборк, Курнік, Познань, Ротманку та Вроцлав. Biedronka також тестує нову систему контролю у 10 магазинах", — зазначили в повідомленні.

Читайте також:

Українці масово виїжджають з Польщі

Раніше ми розповідали, що протягом липня 2026 року кількість українців зі статусом тимчасового захисту на території Польщі зменшилася на понад 8 000 осіб. За два місяці літа сусідню державу покинули понад 14 000 українців.

Це не означає, що наші громадяни повертаються в Україну — здебільшого вони їдуть до Німеччини та південно-європейських країн. Значну частину біженців прийняли в Чехії, Іспанії, Румунії та Словаччині.

Одна з причин міграції — активні прояви ксенофобії зі сторони деяких поляків. Також на рішення змінити місце проживання могло вплинути поступове скорочення державної підтримки.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, яка мінімальна пенсія в Польщі станом на вересень 2026 року. Людям похилого віку виплачують 1 978,49 злотих брутто (близько 23 500 грн). Українці мають право на фінансове забезпечення, перебуваючи за кордоном, якщо виконають обов’язкові умови.

Також Новини.LIVE розповідали, що найдешевше МакМеню в українському McDonald's коштує близько 85-119 грн, а найдорожчі позиції можуть сягати 387 грн. Для порівняння, Біг Мак Меню в Польщі обійдеться приблизно у 420-491 грн. Окремі преміальні сети коштують до 530 грн.