Национализация Сенс Банка – может ли Украина проиграть в суде россиянину Фридману

Отделение Sense Bank в Киеве. Фото: Google Maps

Между Украиной и частной инвестиционной холдинговой компанией со штаб-квартирой в Люксембурге АВН Holdings S.A. продолжается арбитражный суд. Бывшие владельцы национализированного Sense Bank (Альфа-Банк в прошлом), российские бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен и партнеры, подали иск на более чем 1 млрд долларов. Шансы Украины проиграть дело немаленькие.

Об этом говорится в материале Forbes Ukraine.

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Михаил Фридман, который ранее владел национализированным Sense Bank, требует от Украины компенсацию за "своевольные, необоснованные и дискриминационные действия", а также проценты и полное покрытие судебных расходов. Наше государство в арбитраже защищает британская компания Quinn Emmanuel Urquhart & Sullivan, стоимость сделки с которой — 450 000 евро (по данным Prozorro).

Прошло больше года с момента подачи иска, но стороны сделали немного. Только выбрали трибунал, который будет рассматривать спор, и определились с тремя арбитрами. На первом заседании 12 сентября в режиме видеоконференции разобрались лишь с процедурными вопросами.

И хотя рассмотрение дела движется медленно, расходы планомерно растут. Одна только начальная фаза обошлась в 400 000 долларов. Причем всю сумму заплатил истец, так как Украина отказалась проводить платеж, аргументируя решение войной, трудностями с финансами и запретом закона.

Два сценария развития событий

Компания Фридмана должна была подать первичный меморандум с аргументами и доказательствами виновности Украины. Ответчику дается восемь месяцев и две недели на представление контраргументов. Но процесс можно растянуть, подав запрос на бифуркацию (раздвоение производства). По мнению юриста Ивана Лищины, Украина обязательно обжалует юрисдикцию.

Тогда произойдет один из двух вероятных сценариев:

первый — арбитраж одобрит запрос на бифуркацию, а срок подачи контраргументов завершится аж 22 августа 2026 года;

второй — запрос отклонят, после чего фаза подачи документов сдвинется до 27 января 2027 года.

"После — неограниченные во времени слушания, допросы свидетелей, экспертов и тому подобное. В целом на инвестиционные арбитражи в среднем уходит три с половиной года, но подобные сложные кейсы могут занять значительно больше времени", — говорится в материале.

Имеет ли Украина шансы на победу

Приватизация имущества государством является легальной, если выполнены три условия: законность, наличие публичного интереса и выплата компенсации. В случае с Sense Bank удалось соблюсти только два первых условия. Это не означает, что Украина автоматически в проигрышной позиции, но результат трудно спрогнозировать.

Управляющий партнер Arzinger Тимур Бондарев и управляющий партнер украинского офиса Wolf Theiss Тарас Думич, с которыми Forbes общался ранее, больше шансов на успех дали Фридману с партнерами. Однако победа в арбитраже не обеспечит истцов полным размером компенсации. То есть не факт, что суд примет решение выплатить 1 млрд долларов.

Напомним, украинцы могут арендовать индивидуальный сейф в Sense Bank. Стоимость составляет от 9 до 30 грн в сутки. Плюс необходимо заплатить 3 000 грн гарантийного платежа за персональный ключ. Эти деньги возвращают клиентам после окончания срока аренды.

Также мы писали, что финансовое учреждение могут признать банкротом или национализировать, как произошло с Sense Bank. Фонд гарантирования вкладов физических лиц возвращает клиентам деньги, которые они держали на счетах, в полном объеме. После завершения войны максимальная сумма компенсации составит 600 000 грн.