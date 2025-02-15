Націоналізація Сенс Банку – чи може Україна програти в суді росіянину Фрідману

Відділення Sense Bank у Києві. Фото: Google Maps

Між Україною та приватною інвестиційною холдинговою компанією зі штаб-квартирою в Люксембурзі АВН Holdings S.A. триває арбітражний суд. Колишні власники націоналізованого Sense Bank (Альфа-Банк у минулому), російські бізнесмени Михайло Фрідман, Петро Авен і партнери, подали позов на понад 1 млрд доларів. Шанси України програти справу немаленькі.

Про це йдеться в матеріалі Forbes Ukraine.

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Михайло Фрідман, який раніше володів націоналізованим Sense Bank, вимагає від України компенсацію за "свавільні, необґрунтовані та дискримінаційні дії", а також відсотки і повне покриття судових витрат. Державу в арбітражі захищає британська компанія Quinn Emmanuel Urquhart & Sullivan, вартість угоди з якою — 450 000 євро (за даними Prozorro).

Минуло понад рік від подання позову, але сторони зробили небагато. Лише обрали трибунал, який розглядатиме спір, та визначилися з трьома арбітрами. На першому засіданні 12 вересня в режимі відеоконференції розібралися тільки з процедурними питаннями.

І хоча розгляд справи рухається повільно, витрати планомірно зростають. Одна лише початкова фаза обійшлася у 400 000 доларів. Причому всю суму заплатив позивач, бо Україна відмовилася проводити платіж, аргументуючи рішення війною, труднощами з фінансами і забороною закону.

Два сценарії розвитку подій

Компанія Фрідмана мала подати первинний меморандум з аргументами і доказами винуватості України. Відповідачу дається вісім місяців і два тижні на представлення контраргументів. Але процес можна розтягнути, подавши запит на біфуркацію (роздвоєння провадження). На думку юриста Івана Ліщини, Україна обов’язково оскаржить юрисдикцію.

Тоді відбудеться один із двох вірогідних сценаріїв:

перший — арбітраж схвалить запит на біфуркацію, а термін подання контраргументів завершиться аж 22 серпня 2026 року;

другий — запит відхилять, після чого фаза подання документів зсунеться до 27 січня 2027 року.

"Після — необмежені у часі слухання, допити свідків, експертів тощо. Загалом на інвестиційні арбітражі в середньому йде три з половиною роки, але подібні складні кейси можуть зайняти значно більше часу", — йдеться в матеріалі.

Чи має Україна шанси на перемогу

Приватизація майна державою є легальною, якщо виконані три умови: законність, наявність публічного інтересу і виплата компенсації. У випадку із Sense Bank вдалося дотриматися лише двох перших умов. Це не означає, що Україна автоматично у програшній позиції, але результат важко спрогнозувати.

Керівний партнер Arzinger Тімур Бондарєв та керівний партнер українського офісу Wolf Theiss Тарас Думич, з якими Forbes спілкувався раніше, більше шансів на успіх дали Фрідману з партнерами. Однак перемога в арбітражі не забезпечить позивачів повним розміром компенсації. Тобто не факт, що суд ухвалить рішення виплатити 1 млрд доларів.

Нагадаємо, українці можуть орендувати індивідуальний сейф у Sense Bank. Вартість становить від 9 до 30 грн на добу. Плюс необхідно заплатити 3 000 грн гарантійного платежу за персональний ключ. Ці кошти повертають клієнтам після закінчення строку оренди.

Також ми писали, що фінансову установу можуть визнати банкрутом або націоналізувати, як сталося з Sense Bank. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повертає клієнтам кошти, які вони тримали на рахунках, у повному обсязі. Після завершення війни максимальна сума компенсації становитиме 600 000 грн.