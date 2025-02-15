ПриватБанк, Ощадбанк та інші – скільки коштує оренда банківської скриньки у 2025

Працівники Ощадбанку з клієнтами. Фото: Facebook/Ощадбанк

Українці можуть скористатися корисною послугою зберігання цінних речей, готівки, документів тощо — сейфом у банку. Фінансові установи дозволяють клієнтам орендувати спеціальну комірку і тримати майно в максимально захищеному місці. Не всі знають, як орендувати банківський сейф і скільки це коштує у 2025 році.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які ціни на індивідуальні сейфи в різних банках України.

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Послуга підійде українцям, які планують далеку і тривалу подорож. Аби не хвилюватися за цінності та гроші вдома, краще віддати їх на зберігання в банківську установу, орендувавши спеціальний контейнер. Вони бувають різних габаритів, отже вдасться підібрати скриньку за розміром очікуваного вмісту.

Всередині можна тримати будь-які речі (в межах закону, звісно). Традиційно клієнти ховають готівкову валюту, важливі документи, дорогоцінні прикраси, золото, сімейний антикваріат тощо. Загалом речі, які не повинні потрапити в чужі руки.

Завдяки високотехнологічним системам безпеки банківські сейфи надійно захищені від грабіжників, вогню, стихійного лиха та інших загроз. Доступ до вмісту мають лише власники, які повинні здійснити процес ідентифікації особи і відкрити скриньку спеціальним ключем або кодом.

Скільки коштує оренда банківського сейфу

Ціна залежить від конкретної фінансової установи. На офіційних сайтах банків оприлюднили актуальні тарифи станом на 2025 рік. Клієнти можуть замовити послугу зберігання речей у скриньці за такі гроші:

ПриватБанк — від 9 до 25 грн на добу, плюс щомісячне обслуговування рахунку "Ключ доступу" 300 грн;

Ощадбанк — від 20 до 50 грн на добу, плюс 2 500 грн заставної плати за персональний ключ (повертається клієнту після закінчення строку оренди);

Райффайзен Банк — від 20 до 75 грн на добу, плюс 3 000 грн заставної плати;

Сенс Банк — від 9 до 30 грн на добу, плюс 3 000 грн гарантійного платежу;

UKRSIBBANK — від 20 до 70 грн за добу, плюс 500 грн заставної вартості ключа;

А-Банк — від 6 до 23 грн на добу, плюс комісія за обслуговування рахунку "Ключ доступу" 270 грн на місяць;

KredoBank — від 16 до 50 грн на добу, плюс 2 000 грн застави;

Credit Agricole — від 15 до 65 грн, плюс 2 000 грн заставної плати за ключ.

Для оренди сейфу потрібно мати небагато документів, лише паспорт громадянина та оригінал довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. ФОПи ще повинні надати копію свідоцтва про державну реєстрацію бізнесу і копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Нагадаємо, банк можуть визнати неплатоспроможним і вивести з ринку чи націоналізувати. Постає питання, що робити вкладникам, які тримали гроші у фінустанові. Компенсацію здійснює Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, який повертає українцям усю суму.

Також ми писали, що часто власники банківських рахунків самі винні в шахрайських діях. Ощадбанк зауважив, що клієнти не слідкують за збереженням конфіденційної інформації, розголошують дані карток стороннім особам, а потім звертаються зі скаргами через втрату коштів.