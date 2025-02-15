ПриватБанк, Ощадбанк и другие – сколько стоит аренда банковской ячейки в 2025

Сотрудники Ощадбанка с клиентами. Фото: Facebook/Ощадбанк

Украинцы могут воспользоваться полезной услугой хранения ценных вещей, наличных, документов и т.д. — сейфом в банке. Финансовые учреждения позволяют клиентам арендовать специальную ячейку и держать имущество в максимально защищенном месте. Не все знают, как арендовать банковский сейф и сколько это стоит в 2025 году.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие цены на индивидуальные сейфы в разных банках Украины.

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Услуга подойдет украинцам, которые планируют дальнее и длительное путешествие. Чтобы не волноваться за ценности и деньги дома, лучше отдать их на хранение в банковское учреждение, арендовав специальный контейнер. Они бывают разных габаритов, так что удастся подобрать ящик по размеру ожидаемого содержимого.

Внутри можно держать любые вещи (в рамках закона, конечно). Традиционно клиенты прячут наличную валюту, важные документы, драгоценные украшения, золото, семейный антиквариат и тому подобное. В целом вещи, которые не должны попасть в чужие руки.

Благодаря высокотехнологичным системам безопасности банковские сейфы надежно защищены от грабителей, огня, стихийных бедствий и других угроз. Доступ к содержимому имеют только владельцы, которые должны осуществить процесс идентификации личности и открыть ячейку специальным ключом или кодом.

Сколько стоит аренда банковского сейфа

Цена зависит от конкретного финансового учреждения. На официальных сайтах банков обнародовали актуальные тарифы по состоянию на 2025 год. Клиенты могут заказать услугу хранения вещей в ячейке за такие деньги:

ПриватБанк — от 9 до 25 грн в сутки, плюс ежемесячное обслуживание счета "Ключ доступа" 300 грн;

Ощадбанк — от 20 до 50 грн в сутки, плюс 2 500 грн залоговой платы за персональный ключ (возвращается клиенту после окончания срока аренды);

Райффайзен Банк — от 20 до 75 грн в сутки, плюс 3 000 грн залоговой платы;

Сенс Банк — от 9 до 30 грн в сутки, плюс 3 000 грн гарантийного платежа;

UKRSIBBANK — от 20 до 70 грн в сутки, плюс 500 грн залоговой стоимости ключа;

А-Банк — от 6 до 23 грн в сутки, плюс комиссия за обслуживание счета "Ключ доступа" 270 грн в месяц;

KredoBank — от 16 до 50 грн в сутки, плюс 2 000 грн залога;

Credit Agricole — от 15 до 65 грн, плюс 2 000 грн залоговой платы за ключ.

Для аренды сейфа нужно иметь паспорт гражданина и оригинал справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика. ФЛП еще должны предоставить копию свидетельства о государственной регистрации бизнеса и копию справки о внесении в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины.

Напомним, банк могут признать неплатежеспособным и вывести с рынка или национализировать. Возникает вопрос, что делать вкладчикам, которые держали деньги в финучреждении. Компенсацию осуществляет Фонд гарантирования вкладов физических лиц, который возвращает украинцам всю сумму.

Также мы писали, что часто владельцы банковских счетов сами виноваты в мошеннических действиях. Ощадбанк отметил, что клиенты не следят за сохранностью конфиденциальной информации, разглашают данные карточек посторонним лицам, а потом обращаются с жалобами из-за потери денег.