Як повернути гроші з банку-банкрута – куди звертатися за відшкодуванням

Гроші в банку. Фото: НБУ/Flickr

Від початку повномасштабної війни в Україні десять банків вивели з ринку. Їх або ліквідували, або націоналізували, або визнали неплатоспроможними. Клієнти цих фінансових установ задавалися питанням, як повернути власні кошти. Бо за логікою, якщо банк визнали збанкрутілим, він не здатен виплатити вкладення. Але на практиці все значно простіше.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як українці можуть повернути гроші, які зберігаються в неплатоспроможних банках.

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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Це установа, яка займається виведенням із ринку неплатоспроможних банків і поверненням коштів клієнтам. Саме Фонд компенсує українцям вклади, розміщені в готівковій чи безготівковій формі на рахунках. У разі визнання банку банкрутом необхідно звернутися в організацію дистанційно чи онлайн із відповідною заявою.

Як розповіли фахівці на Facebook-сторінці "ФінКульт", Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повертає:

готівку і безготівкові заощадження у фінансових установах;

суми в національній та іноземній валютах;

кошти на поточних/карткових рахунках і навіть депозитах.

"Фонд відшкодовує кошти у розмірі вкладу, включаючи відсотки, в межах граничної суми відшкодування. На час воєнного стану в Україні діє норма про відшкодування в повному розмірі. А через три місяці після його скасування чи припинення, коли обмеження знову повернуть, вкладники будуть отримувати максимум 600 тисяч гривень", — зауважили експерти.

Щоб подати заяву на отримання компенсації, треба особисто прийти в будь-який банк-агент Фонду з паспортом громадянина та ідентифікаційним кодом. За потреби можна скористатися функціоналом Дії (послугу запровадили у жовтні 2023 року).

Скільки грошей повернули українцям

За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у 2024 році українці отримали загалом 141,4 млн гривень відшкодування. Заяви всіх клієнтів, які звернулися за належними виплатами, задовольнили. Після 24 лютого 2022 року вісім банків зазнали ліквідації, а саме:

дочірні структури російських АТ "МР БАНК" і ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК";

"АЙБОКС БАНК";

АТ "АКБ "КОНКОРД";

АТ "МЕГАБАНК";

"БАНК СІЧ";

"БАНК ФОРВАРД";

АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК".

Ще одну установу — "СЕНС БАНК" — націоналізували, а "КОМІНВЕСТБАНК" НБУ визнав неплатоспроможним. Усього з початку заснування Фонду по 1 січня 2025 року сума гарантованого відшкодування досягла 104,7 млрд гривень. Вдалося виплатити 96% належної українцям компенсації.

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку стикнулися з проблемою погашення кредиту. Деякі користувачі мобільного застосунку не змогли заплатити борг, оскільки на екрані смартфона не відображалася інформація про позику. Звернення на гарячу лінію не допомогли вирішити проблему.

Також ми писали, що клієнти державного "ПриватБанку" стикнулися з труднощами під час переказу валюти. Фінансова установа вимагала підтвердження родинних зв’язків, хоча користувач послуг уже надавав інформацію раніше.