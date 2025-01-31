Банк відмовився відкрити рахунок – яка може бути причина

Відділення банку. Фото: Ощадбанку/Facebook

Банківські установи керуються нормами чинного законодавства, ухвалюючи рішення про встановлення чи розірвання ділових відносин із клієнтом. Інколи можна отримати відмову у відкритті рахунку без пояснення причини, оскільки банк не зобов’язаний повідомляти, чому саме не погодився на співпрацю.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому банк може відмовитися відкрити рахунок новому клієнту.

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Згідно із законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", банки повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід при встановлені ділових відносин із клієнтами.

На практиці це означає перевірку потенційного клієнта на предмет можливої причетності до незаконних дій і використання фінансової установи як інструмента у власних злочинних цілях. Водночас слово "можливої" дає змогу маніпулювати процесом і на власний розсуд вирішувати, які критерії застосовувати в ризик-орієнтованому підході, не розголошуючи їх.

Таким чином, установа має право відмовити клієнту в односторонньому порядку як на початку встановлення відносин, так і після років співпраці, без попередження і повідомлення причин. Деякі з підстав для такого рішення оприлюднені в статті 15 закону:

неможливість ідентифікувати клієнта чи його бенефіціарів;

сумніви, що заявлена в якості бенефіціару особа діє від власного імені;

присвоєння клієнту неприйнятно високого рівня ризику;

відсутність відомостей чи документів, затребуваних банком при здійсненні перевірки;

введення банку в оману шляхом надання недостовірних даних.

Це законодавчо встановлені причини, але нагадаємо, що фінансові установи наділені правом додатково затверджувати внутрішні критерії перевірки. Це інформація з обмеженим доступом, яка не розголошується на вимогу.

Нагадаємо, на ПриватБанк поскаржився чинний військовий, з яким фінансова установа розірвала ділові відносини в односторонньому порядку під приводом встановлення "неприйнятно високого рівня ризику". Водночас банк навіть не попередив клієнта про своє рішення.

Також ми писали, що банки на вимогу податковою чи за власним рішенням можуть заблокувати рахунок фізичної особи-підприємця. Наприклад, у разі наявності податкового боргу, за результатами фінансового моніторингу чи за наявності виконавчого провадження.