Банк отказался открыть счет – какая может быть причина

Отделение банка. Фото: Ощадбанк/Facebook

Банковские учреждения руководствуются нормами действующего законодательства, принимая решение об установлении или расторжении деловых отношений с клиентом. Иногда можно получить отказ в открытии счета без объяснения причины, поскольку банк не обязан сообщать, почему именно не согласился на сотрудничество.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему банк может отказаться открыть счет новому клиенту.

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Согласно закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", банки должны применять риск-ориентированный подход при установлении деловых отношений с клиентами.

На практике это означает проверку потенциального клиента на предмет возможной причастности к незаконным действиям и использования финансового учреждения как инструмента в собственных преступных целях. При этом слово "возможной" позволяет манипулировать процессом и по своему усмотрению решать, какие критерии применять в риск-ориентированном подходе, не разглашая их.

Таким образом, учреждение имеет право отказать клиенту в одностороннем порядке как в начале установления отношений, так и после лет сотрудничества, без предупреждения и сообщения причин. Некоторые из оснований для такого решения обнародованы в статье 15 закона:

невозможность идентифицировать клиента или его бенефициаров;

сомнения, что заявленное в качестве бенефициара лицо действует от собственного имени;

присвоение клиенту неприемлемо высокого уровня риска;

отсутствие сведений или документов, затребованных банком при осуществлении проверки;

введение банка в заблуждение путем предоставления недостоверных данных.

Это законодательно установленные причины, но напомним, что финансовые учреждения наделены правом дополнительно утверждать внутренние критерии проверки. Это информация с ограниченным доступом, которая не разглашается по требованию.

Напомним, на ПриватБанк пожаловался действующий военный, с которым финансовое учреждение разорвало деловые отношения в одностороннем порядке под предлогом установления "неприемлемо высокого уровня риска". При этом банк даже не предупредил клиента о своем решении.

Также мы писали, что банки по требованию налоговой или по собственному решению могут заблокировать счет физического лица-предпринимателя. Например, при наличии налогового долга, по результатам финансового мониторинга или из-за исполнительного производства.