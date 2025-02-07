Как вернуть деньги из банка-банкрота – куда обращаться за компенсацией

Деньги в банке. Фото: НБУ/Flickr

От начала полномасштабной войны в Украине десять банков вывели с рынка. Их либо ликвидировали, либо национализировали, либо признали неплатежеспособными. Клиенты этих финансовых учреждений задавались вопросом, как вернуть собственные деньги. Ведь, по логике, если банк признали обанкротившимся, он не способен выплатить вложения. Но на практике все значительно проще.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как украинцы могут вернуть деньги, которые хранятся в неплатежеспособных банках.

Читайте также:

Фонд гарантирования вкладов физических лиц

Это учреждение, которое занимается выводом с рынка неплатежеспособных банков и возвратом денег клиентам. Именно Фонд компенсирует украинцам вклады, размещенные в наличной или безналичной форме на счетах. В случае признания банка банкротом необходимо обратиться в организацию дистанционно или онлайн с соответствующим заявлением.

Как рассказали специалисты на Facebook-странице "ФинКульт", Фонд гарантирования вкладов физических лиц возвращает:

наличные и безналичные сбережения в финансовых учреждениях;

суммы в национальной и иностранной валютах;

средства на текущих/карточных счетах и даже депозитах.

"Фонд возмещает деньги в размере вклада, включая проценты, в пределах суммы возмещения. На время военного положения в Украине действует норма о возмещении в полном размере. А через три месяца после его отмены или прекращения, когда ограничения снова вернут, вкладчики будут получать максимум 600 тысяч гривен", — отметили эксперты.

Чтобы подать заявление на получение компенсации, надо лично прийти в любой банк-агент Фонда с паспортом гражданина и идентификационным кодом. При необходимости можно воспользоваться функционалом Дії (услугу ввели в октябре 2023 года).

Сколько денег вернули украинцам

По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, в 2024 году украинцы получили в целом 141,4 млн гривен возмещения. Заявления всех клиентов, обратившихся за надлежащими выплатами, удовлетворили. После 24 февраля 2022 года восемь банков подверглись ликвидации, а именно:

дочерние структуры российских АО "МР БАНК" и ПАО "ПРОМИНВЕСТБАНК";

"АЙБОКС БАНК";

АТ "АКБ "КОНКОРД";

АО "МЕГАБАНК";

"БАНК СИЧ";

"БАНК ФОРВАРД";

АТ "УКРБУДИНВЕСТБАНК".

Еще одно учреждение — "СЕНС БАНК" — национализировали, а "КОМИНВЕСТБАНК" НБУ признал неплатежеспособным. Всего с начала основания Фонда по 1 января 2025 года сумма гарантированного возмещения достигла 104,7 млрд гривен. Удалось выплатить 96% причитающейся украинцам компенсации.

Напомним, клиенты Ощадбанка столкнулись с проблемой погашения кредита. Некоторые пользователи мобильного приложения не смогли заплатить долг, поскольку на экране смартфона не отображалась информация о займе. Обращения на горячую линию не помогли решить проблему.

Также мы писали, что клиенты государственного "ПриватБанка" столкнулись с трудностями при переводе валюты. Финансовое учреждение требовало подтверждения родственных связей, хотя пользователь услуг уже предоставлял информацию ранее.