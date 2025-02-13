Зарплати суддів в Україні: кому платять 400 тис. грн на місяць

Суддя тримає суддівський молоток. Фото: Freepik

Українські судді оприлюднили свої декларації за минулий рік. Хоча більшість суддів показали стандартні заробітки, є й такі, хто за рік заробив суми, що перевищують 400 тисяч гривень на місяць. Традиційно найвищі зарплати отримують судді Конституційного суду України, тоді як найнижчі — судді місцевих судів.

Як повідомляє OBOZ.UA з посиланням на дані Національного агентства з питань запобігання корупції, найбільшу зарплату серед служителів Феміди в Україні отримав суддя Конституційного суду Віктор Кривенко. Його річний дохід становить 4,8 мільйона гривень, що в середньому — 400 тисяч гривень на місяць.

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Василь Фединяк та Анатолій Заїкін — судді апеляційних судів, які також потрапили до списку найбільш високооплачуваних. Фединяк отримав 3,7 млн грн за рік, що становить 308,7 тис. грн на місяць. Його дохід зріс на 28,93%, що свідчить про значне збільшення виплат для цієї категорії суддів.

Заїкін, суддя Одеського апеляційного суду, отримав 3,3 млн грн, тобто 274,7 тис. грн на місяць, зі зростанням зарплати на 7,55%.

Зміни в зарплатах: як вони змінюються залежно від судової інстанції

Зарплати суддів можуть значно варіюватися залежно від того, до якої інстанції вони належать. Наприклад, судді місцевих судів отримують набагато менші зарплати, порівняно з їхніми колегами у Верховному або Конституційному суді.

Аналіз 26 декларацій показав, що у 8 суддів розмір зарплат зменшився, тоді як у решти 18 суддів заробітна плата зросла від 0,22% до 48,09%.

Найбільше зростання заробітної плати зафіксовано у судді Господарського суду Києва Юрія Цюкала. Його щомісячний дохід зріс з 56,6 тисячі гривень у 2023 році до 109,1 тисячі гривень у 2024 році.

Найнижчу зарплату серед обраних для аналізу суддів отримав суддя Баришівського районного суду Київської області Костянтин Коваленко. Його річний дохід становить 902 тисячі гривень, що в середньому — 75,2 тисячі гривень на місяць. Проте, навіть його зарплата збільшилася на 10,47% порівняно з 2023 роком.

Різниця в доходах: чому одні судді заробляють більше за інших

Оприлюднення декларацій триває, тому можливо, що до кінця березня 2025 року з'являться нові дані про доходи суддів. Проте вже зараз можна зробити висновок про значний розрив у рівні заробітної плати між різними категоріями суддів.

Однією з причин, чому деякі судді мають набагато вищі зарплати, є їхня посада в вищих судових інстанціях, таких як Конституційний суд чи апеляційні суди. Вищі суди часто вирішують складніші справи, що потребує більш високого рівня кваліфікації та досвіду. Крім того, такі судді мають більше можливостей для підвищення доходів завдяки пільгам і преміям.

Як ми вже повідомляли, заробітна плата державних службовців в Україні суттєво перевищує доходи більшості громадян. Яскравим прикладом є Віталій Зайченко, член правління Укренерго, який у січні цього року отримав вражаючу суму в 537 255 гривень, включаючи відпускні виплати. Цей факт підкреслює значний розрив між доходами високопосадовців та середньостатистичних українців.

Нагадаємо також, у січні в Україні спостерігалося підвищення середньої заробітної плати в окремих галузях порівняно з попереднім місяцем. Найбільш значне зростання доходів зафіксовано у таких сферах, як топменеджмент, будівництво, страхування та індустрія краси.