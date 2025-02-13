Зарплаты судей в Украине: кому платят 400 тыс. грн в месяц

Судья держит судейский молоток. Фото: Freepik

Украинские судьи обнародовали свои декларации за прошлый год. Хотя большинство судей показали стандартные заработки, есть и такие, кто за год заработал суммы, превышающие 400 тысяч гривен в месяц. Традиционно самые высокие зарплаты получают судьи Конституционного суда Украины, тогда как самые низкие — судьи местных судов.

Как сообщает OBOZ.UA со ссылкой на данные Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, самую большую зарплату среди служителей Фемиды в Украине получил судья Конституционного суда Виктор Кривенко. Его годовой доход составил 4,8 миллиона гривен, что в среднем составляет 400 тысяч гривен в месяц.

Читайте также:

Судьи апелляционных судов в тройке лидеров

Василий Фединяк и Анатолий Заикин — судьи апелляционных судов, которые также попали в список самых высокооплачиваемых. Фединяк получил 3,7 млн грн за год, что составляет 308,7 тыс. грн в месяц. Его доход вырос на 28,93%, что свидетельствует о значительном увеличении выплат для этой категории судей.

Заикин, судья Одесского апелляционного суда, получил 3,3 млн грн, то есть 274,7 тыс. грн в месяц, с ростом зарплаты на 7,55%.

Изменения в зарплатах: как они меняются в зависимости от судебной инстанции

Зарплаты судей могут значительно варьироваться в зависимости от того, к какой инстанции они относятся. Например, судьи местных судов получают гораздо меньшие зарплаты по сравнению с их коллегами в Верховном или Конституционном суде.

Анализ 26 деклараций показал, что у восьми судей размер зарплат уменьшился, тогда как у остальных 18 судей заработная плата выросла от 0,22% до 48,09%.

Наибольший рост заработной платы зафиксирован у судьи Хозяйственного суда Киева Юрия Цюкало. Его ежемесячный доход вырос с 56,6 тысячи гривен в 2023 году до 109,1 тысячи гривен в 2024 году.

Самую низкую зарплату среди выбранных для анализа судей получил судья Барышевского районного суда Киевской области Константин Коваленко. Его годовой доход составил 902 тысячи гривен, что в среднем составляет 75,2 тысячи гривен в месяц. Однако, даже его зарплата увеличилась на 10,47% по сравнению с 2023 годом.

Разница в доходах: почему одни судьи зарабатывают больше других

Обнародование деклараций продолжается, поэтому возможно, что до конца марта 2025 года появятся новые данные о доходах судей. Однако, уже сейчас можно сделать вывод о значительном разрыве в уровне заработной платы между различными категориями судей.

Одной из причин, почему некоторые судьи имеют гораздо более высокие зарплаты, является их должность в высших судебных инстанциях, таких как Конституционный суд или апелляционные суды. Высшие суды часто решают более сложные дела, что требует более высокого уровня квалификации и опыта. Кроме того, такие судьи имеют больше возможностей для повышения доходов благодаря льготам и премиям.

Как мы уже сообщали, заработная плата государственных служащих в Украине существенно превышает доходы большинства граждан. Ярким примером является Виталий Зайченко, член правления Укрэнерго, который в январе этого года получил впечатляющую сумму в 537 255 гривен, включая отпускные выплаты. Этот факт подчеркивает значительный разрыв между доходами чиновников и среднестатистических украинцев.

Напомним также, в январе в Украине наблюдалось повышение средней заработной платы в отдельных отраслях по сравнению с предыдущим месяцем. Наиболее значительный рост доходов зафиксирован в таких сферах, как топ-менеджмент, строительство, страхование и индустрия красоты.