Лучшие дизельные авто — какие 10 моделей признали разумным выбором водителей

Умный выбор — какие дизельные автомобили признали лучшими
Дизельные автомобили до сих пор привлекают внимание водителей. Украинцы покупают популярные модели, ведь хотят получить превосходную эффективность на дорогах. Такой транспорт проигрывает электромобилям и гибридам с точки зрения экономии топлива, но дизельные машины остаются разумным выбором для части водителей.
Британские эксперты из Аutocar составили рейтинг 10 лучших дизельных легковушек.
Самые лучшие автомобили на дизеле
Транспортные средства оценивали по нескольким критериям, включая дизайн, интерьер, производительность, управляемость и цену. Лидерство отдали модели Skoda Superb, плюсами которой признали приятную атмосферу в салоне, экономный и эффективный дизель, удобство вождения.
"Довольно много функций управляются через сенсорный экран, но в последней версии он работает быстро и логично, и его дополняют новые "умные циферблаты", — отметил дорожный тестировщик Илья Верпрает.
Второе место отдали BMW X5, который характеризуется мощным двигателем с плавным вращением и динамичной управляемостью. Новинкой поколения X5 является двухосная пневматическая подвеска: опциональная для дизельных моделей 30d и 40d, но стандартная для 50e PHEV.
Общий рейтинг лучших дизельных автомобилей выглядит так.
- Skoda Superb.
- BMW X5.
- Volkswagen Golf.
- Range Rover.
- Land Rover Defender.
- Mercedes-Benz E-Class.
- Kia Sorento.
- Mercedes-Benz C-Class.
- Audi A5.
- Mazda CX-60.
Модель Volkswagen Golf оказалась на третьем месте благодаря новой информационно-развлекательной системе и сбалансированной манере вождения. Это один из самых популярных автомобилей в Великобритании, который рекомендуют по умолчанию. Из минусов транспорта — не лучшая вместимость багажника и большая стоимость.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, ежегодно в Украине регистрируют более 8-10 тысяч заявлений об угоне автомобиля. В 2024 году чаще всего объектом желания злоумышленников становилась модель Toyota Camry 2007-2018 годов выпуска — 847 официально зарегистрированных краж.
Также мы писали, что Huawei и Seres вывели электрокар SUV Aito M8 в лидеры рейтинга безопасности Китая: авто набрало 93,7% по методике C-NCAP и обошло Xiaomi SU7. Базовая версия с аккумулятором CATL стоит от 51,5 тыс. долларов.
Читайте Новини.LIVE!