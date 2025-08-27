Видео
Умный выбор — какие дизельные автомобили признали лучшими

Умный выбор — какие дизельные автомобили признали лучшими

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 11:10
Лучшие дизельные авто — какие 10 моделей признали разумным выбором водителей
Автомобили на дороге. Фото: УНИАН

Дизельные автомобили до сих пор привлекают внимание водителей. Украинцы покупают популярные модели, ведь хотят получить превосходную эффективность на дорогах. Такой транспорт проигрывает электромобилям и гибридам с точки зрения экономии топлива, но дизельные машины остаются разумным выбором для части водителей.

Британские эксперты из Аutocar составили рейтинг 10 лучших дизельных легковушек.

Читайте также:

Самые лучшие автомобили на дизеле

Транспортные средства оценивали по нескольким критериям, включая дизайн, интерьер, производительность, управляемость и цену. Лидерство отдали модели Skoda Superb, плюсами которой признали приятную атмосферу в салоне, экономный и эффективный дизель, удобство вождения.

"Довольно много функций управляются через сенсорный экран, но в последней версии он работает быстро и логично, и его дополняют новые "умные циферблаты", — отметил дорожный тестировщик Илья Верпрает.

Skoda Superb
Модель Skoda Superb. Фото: skoda-auto.ua

Второе место отдали BMW X5, который характеризуется мощным двигателем с плавным вращением и динамичной управляемостью. Новинкой поколения X5 является двухосная пневматическая подвеска: опциональная для дизельных моделей 30d и 40d, но стандартная для 50e PHEV.

BMW X5
Модель BMW X5. Фото: bmw.ua

Общий рейтинг лучших дизельных автомобилей выглядит так.

  1. Skoda Superb.
  2. BMW X5.
  3. Volkswagen Golf.
  4. Range Rover.
  5. Land Rover Defender.
  6. Mercedes-Benz E-Class.
  7. Kia Sorento.
  8. Mercedes-Benz C-Class.
  9. Audi A5.
  10. Mazda CX-60.

Модель Volkswagen Golf оказалась на третьем месте благодаря новой информационно-развлекательной системе и сбалансированной манере вождения. Это один из самых популярных автомобилей в Великобритании, который рекомендуют по умолчанию. Из минусов транспорта — не лучшая вместимость багажника и большая стоимость.

Volkswagen Golf
Модель Volkswagen Golf. Фото: volkswagen.ua

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, ежегодно в Украине регистрируют более 8-10 тысяч заявлений об угоне автомобиля. В 2024 году чаще всего объектом желания злоумышленников становилась модель Toyota Camry 2007-2018 годов выпуска — 847 официально зарегистрированных краж.

Также мы писали, что Huawei и Seres вывели электрокар SUV Aito M8 в лидеры рейтинга безопасности Китая: авто набрало 93,7% по методике C-NCAP и обошло Xiaomi SU7. Базовая версия с аккумулятором CATL стоит от 51,5 тыс. долларов.

Великобритания рейтинг транспорт автомобиль водители
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
