Найкращі дизельні авто — які 10 моделей визнали розумним вибором водіїв

Дизельні автомобілі досі привертають увагу водіїв. Українці купують популярні моделі, бо хочуть отримати чудову ефективність на дорогах. Такий транспорт програє електромобілям і гібридам з точки зору економії палива, але дизельні машини залишаються розумним вибором для частини водіїв.

Британські експерти з Аutocar склали рейтинг 10 найкращих дизельних легковиків.

Найкращі автомобілі на дизелі

Транспортні засоби оцінювали за кількома критеріями, зокрема дизайном, інтер'єром, продуктивністю, керованістю і ціною. Лідерство віддали моделі Skoda Superb, плюсами якої визнали приємну атмосферу в салоні, економний та ефективний дизель, зручність водіння.

"Досить багато функцій керуються через сенсорний екран, але в останній версії він працює швидко та логічно, і його доповнюють нові "розумні циферблати", — зазначив дорожній тестувальник Ілля Верпраєт.

Модель Skoda Superb. Фото: skoda-auto.ua

Друге місце віддали BMW X5, який характеризується потужним двигуном із плавним обертанням і динамічною керованістю. Новинкою покоління X5 є двовісна пневматична підвіска: опціональна для дизельних моделей 30d та 40d, але стандартна для 50e PHEV.

Модель BMW X5. Фото: bmw.ua

Загальний рейтинг найкращих дизельних автомобілів має такий вигляд.

Skoda Superb. BMW X5. Volkswagen Golf. Range Rover. Land Rover Defender. Mercedes-Benz E-Class. Kia Sorento. Mercedes-Benz C-Class. Audi A5. Mazda CX-60.

Модель Volkswagen Golf опинилася на третьому місці завдяки новій інформаційно-розважальній системі та збалансованій манері водіння. Це один із найпопулярніших автомобілів у Великій Британії, який рекомендують за замовчуванням. З мінусів транспорту — не найкраща місткість багажнику і велика вартість.

Модель Volkswagen Golf. Фото: volkswagen.ua

Що ще варто знати українцям

