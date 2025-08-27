Відео
Розумний вибір — які дизельні автомобілі визнали найкращими

Розумний вибір — які дизельні автомобілі визнали найкращими

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 11:10
Найкращі дизельні авто — які 10 моделей визнали розумним вибором водіїв
Автомобілі на дорозі. Фото: УНІАН

Дизельні автомобілі досі привертають увагу водіїв. Українці купують популярні моделі, бо хочуть отримати чудову ефективність на дорогах. Такий транспорт програє електромобілям і гібридам з точки зору економії палива, але дизельні машини залишаються розумним вибором для частини водіїв.

Британські експерти з Аutocar склали рейтинг 10 найкращих дизельних легковиків.

Читайте також:

Найкращі автомобілі на дизелі

Транспортні засоби оцінювали за кількома критеріями, зокрема дизайном, інтер'єром, продуктивністю, керованістю і ціною. Лідерство віддали моделі Skoda Superb, плюсами якої визнали приємну атмосферу в салоні, економний та ефективний дизель, зручність водіння.

"Досить багато функцій керуються через сенсорний екран, але в останній версії він працює швидко та логічно, і його доповнюють нові "розумні циферблати", — зазначив дорожній тестувальник Ілля Верпраєт.

Skoda Superb
Модель Skoda Superb. Фото: skoda-auto.ua

Друге місце віддали BMW X5, який характеризується потужним двигуном із плавним обертанням і динамічною керованістю. Новинкою покоління X5 є двовісна пневматична підвіска: опціональна для дизельних моделей 30d та 40d, але стандартна для 50e PHEV.

BMW X5
Модель BMW X5. Фото: bmw.ua

Загальний рейтинг найкращих дизельних автомобілів має такий вигляд.

  1. Skoda Superb.
  2. BMW X5.
  3. Volkswagen Golf.
  4. Range Rover.
  5. Land Rover Defender.
  6. Mercedes-Benz E-Class.
  7. Kia Sorento.
  8. Mercedes-Benz C-Class.
  9. Audi A5.
  10. Mazda CX-60.

Модель Volkswagen Golf опинилася на третьому місці завдяки новій інформаційно-розважальній системі та збалансованій манері водіння. Це один із найпопулярніших автомобілів у Великій Британії, який рекомендують за замовчуванням. З мінусів транспорту — не найкраща місткість багажнику і велика вартість.

Volkswagen Golf
Модель Volkswagen Golf. Фото: volkswagen.ua

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, щорічно в Україні реєструють понад 8-10 тисяч заяв про викрадення автомобіля. У 2024 році найчастіше об’єктом бажання зловмисників ставала модель Toyota Camry 2007-2018 років випуску — 847 офіційно зареєстрованих крадіжок.

Також ми писали, що Huawei та Seres вивели електрокар SUV Aito M8 у лідери рейтингу безпеки Китаю: авто набрало 93,7% за методикою C-NCAP та обійшло Xiaomi SU7. Базова версія з акумулятором CATL коштує від 51,5 тис. доларів.

Великобританія рейтинг транспорт автомобіль водії
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
