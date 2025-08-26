Автомобілі під прицілом злодіїв — які моделі найчастіше викрадають в Україні

Крадіжка автомобіля. Фото: кадр із відео

Однією з найпоширеніших категорій майнових злочинів в Україні є викрадення авто з пробігом. Щороку правоохоронці реєструють тисячі заяв від постраждалих, а ще частина випадків взагалі не фіксується, тому реальні цифри можуть бути вищими. Цікаво дізнатися, на які моделі найчастіше зазіхають злочинці.

Які авто найчастіше викрадають в Україні

За допомогою аналізу статистичних даних Міністерства внутрішніх справ і страхових компаній вдалося виділити моделі транспортних засобів, яких найбільше викрали за весь 2024 рік. У лідери антирейтингу вибилась Toyota Camry 2007-2018 років випуску з результатом 847 зареєстрованих крадіжок.

Загальний список із десяти моделей, яким не пощастило сподобатися злочинцям, має такий вигляд:

Toyota Camry (2007-2018) — 847 викрадень;

Lexus RX (2009-2019) — 612 викрадень;

Toyota RAV4 (2012-2020) — 584 викрадення;

BMW X5 (2007-2018) — 521 викрадення;

Mercedes-Benz E-класу (2009-2019) — 498 крадіжок;

Audi Q7 (2010-2018) — 441 крадіжка;

Toyota Land Cruiser — 389 крадіжок;

BMW 5 серії (2010-2019) — 367 крадіжок;

Lexus GX (2010-2020) — 334 крадіжки;

Mercedes-Benz GLE/ML (2011-2019) — 312 викрадень.

Toyota Camry потрапила на перше місце за кількістю злочинних випадків з огляду на високу популярність серед українців, відносно слабкі системи безпеки в автівках до 2018 року випуску та стабільний попит на запчастини. А Lexus RX став об’єктом викрадення через високу ліквідність на чорному ринку і вразливості в системах сигналізації.

В який областях найбільше крадіжок авто

Регіональний розподіл за кількістю злочинів має такий вигляд:

Київ та область — 2 847 викрадень (34% від загального показника);

Одеська область — 1 234 крадіжки (з огляду на близьке розташування морської логістики);

Харківська область — 987 викрадень;

Львівська область — 856 крадіжок (через близькість до кордону ЄС);

Дніпропетровська область — 734 викрадення;

Донецька область (підконтрольна територія) — 512 крадіжок;

Запорізька область — 445 викрадень;

Полтавська область — 389 крадіжок.

Київська область також лідирує за вартістю викрадених транспортних засобів. Середній показник перебуває на рівні 28 000 доларів, що у 2,5 рази перевищує загальноукраїнський. В Одеській області зафіксували високу частоту викрадень саме преміальних позашляховиків. Злочинці відправляють їх морем до країн Близького Сходу і Північної Африки.

