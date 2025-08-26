Автомобили под прицелом воров — какие модели чаще всего угоняют в Украине

Кража автомобиля. Фото: кадр из видео

Одной из самых распространенных категорий имущественных преступлений в Украине является угон авто с пробегом. Каждый год правоохранители регистрируют тысячи заявлений от пострадавших, а еще часть случаев вообще не фиксируется, поэтому реальные цифры могут быть выше. Интересно узнать, на какие модели чаще всего посягают преступники.

Какие авто чаще всего угоняют в Украине

С помощью анализа статистических данных Министерства внутренних дел и страховых компаний удалось выделить модели транспортных средств, которых больше всего угнали за весь 2024 год. В лидеры антирейтинга выбилась Toyota Camry 2007-2018 годов выпуска с результатом 847 зарегистрированных краж.

Общий список из десяти моделей, которым не повезло приглянуться преступникам, выглядит так:

Toyota Camry (2007-2018) — 847 угонов;

Lexus RX (2009-2019) — 612 угонов;

Toyota RAV4 (2012-2020) — 584 угона;

BMW X5 (2007-2018) — 521 угон;

Mercedes-Benz E-класса (2009-2019) — 498 краж;

Audi Q7 (2010-2018) — 441 кража;

Toyota Land Cruiser — 389 краж;

BMW 5 серии (2010-2019) — 367 краж;

Lexus GX (2010-2020) — 334 кражи;

Mercedes-Benz GLE/ML (2011-2019) — 312 угонов.

Toyota Camry попала на первое место по количеству преступных случаев, учитывая высокую популярность среди украинцев, относительно слабые системы безопасности в автомобилях до 2018 года выпуска и стабильный спрос на запчасти. А Lexus RX стал объектом угона из-за высокой ликвидности на черном рынке и уязвимости в системах сигнализации.

В какой областях больше всего краж авто

Региональное распределение по количеству преступлений выглядит так:

Киев и область — 2 847 угонов (34% от общего показателя);

Одесская область — 1 234 кражи (учитывая близкое расположение морской логистики);

Харьковская область — 987 краж;

Львовская область — 856 краж (из-за близости к границе ЕС);

Днепропетровская область — 734 угона;

Донецкая область (подконтрольная территория) — 512 краж;

Запорожская область — 445 угонов;

Полтавская область — 389 краж.

Киевская область также лидирует по стоимости похищенных транспортных средств. Средний показатель находится на уровне 28 000 долларов, что в 2,5 раза превышает общеукраинский. В Одесской области зафиксировали высокую частоту угонов именно премиальных внедорожников. Преступники отправляют их морем в страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам необходимо периодически обновлять свое авто. Срок службы транспортного средства зависит от активности эксплуатации и других индивидуальных факторов. При условии тщательного ухода машину можно использовать 10-15 лет.

Также мы писали, что в Украине иностранные авто часто дешевле, чем в Европе, ведь импортеры работают напрямую с заводами и ориентируются на покупательную способность граждан. Автопроизводители продают машины почти по себестоимости.