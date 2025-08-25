В Китаї склали рейтинг найбезпечніших авто — хто на першому місці

Відео
Китайці назвали найбезпечніші авто — яка модель очолила рейтинг

Дата публікації: 25 серпня 2025 18:30
Найбезпечніше авто Китаю. Фото: Кадр з відео

Huawei та Seres знову здивували авторинок. Їхній новий електрокар SUV Aito M8 не просто пройшов краш-тести — він очолив рейтинг безпечних авто Китаю, залишивши позаду навіть Xiaomi SU7.

Про те, який автомобіль визнали найбезпечнішим в Китаї, розповідають в Telegram-каналі "УкрАвтопром".

Читайте також:

Що відомо про найбезпечніший китайський автомобіль

Новий електрокар SUV Aito M8, створений Huawei спільно з компанією Seres, очолив рейтинг безпечних автомобілів у Китаї. За результатами краш-тестів і перевірки безпеки за методикою C-NCAP, модель набрала 93,7% та отримала найвищу оцінку — "п’ять зірок+", обійшовши навіть Xiaomi SU7 та інші машини, протестовані за стандартами 2024 року.

Тестували базову версію Aito M8 EREV із шістьма сидіннями. Вона оснащена LFP-акумулятором на 37 кВт-год від CATL та LiDAR-сенсором на даху. Вартість такої комплектації на китайському ринку становить приблизно 51 530 доларів США.

Які ще автомобілі в топі рейтингу

До п’ятірки лідерів рейтингу C-NCAP також увійшли:

  1. Li Auto L6 — 90,5%.
  2. Mazda EZ-6 — 90,8%.
  3. Zeekr Mix — 91,8%.
  4. Xiaomi SU7 — 93,5%.

У повідомлені також зазначається, що усі автомобілі для тестів були придбані анонімно у випадкових дилерів коштом організації.

Раніше ми писали, що купівля нового авто в салоні коштує дорого. Багато хто вважає, що вигідніше привезти машину з-за кордону, але це не завжди так.

Також ми розповідали, що термін служби авто — це час, протягом якого воно працює без серйозних поломок і зберігає надійність. Коли цей період минає, ремонти стають невиправдано дорогим, тож автомобіль бажано замінити.

рейтинг авто електрокари автомобіль безпека
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
