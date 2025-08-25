В Китае составили рейтинг самых безопасных авто — кто на первом месте

Самое безопасное авто Китая. Фото: Кадр из видео

Huawei и Seres снова удивили авторынок. Их новый электрокар SUV Aito M8 не просто прошел краш-тесты — он возглавил рейтинг безопасных авто Китая, оставив позади даже Xiaomi SU7.

О том, какой автомобиль признали самым безопасным в Китае, рассказывают в Telegram-канале "УкрАвтопром".

Что известно о самом безопасном китайском автомобиле

Новый электрокар SUV Aito M8, созданный Huawei совместно с компанией Seres, возглавил рейтинг безопасных автомобилей в Китае. По результатам краш-тестов и проверки безопасности по методике C-NCAP, модель набрала 93,7% и получила наивысшую оценку — "пять звезд+", обойдя даже Xiaomi SU7 и другие машины, протестированные по стандартам 2024 года.

Тестировали базовую версию Aito M8 EREV с шестью сиденьями. Она оснащена LFP-аккумулятором на 37 кВт-ч от CATL и LiDAR-сенсором на крыше. Стоимость такой комплектации на китайском рынке составляет примерно 51 530 долларов США.

Какие еще автомобили находятся в топе рейтинга

В пятерку лидеров рейтинга C-NCAP также вошли:

Li Auto L6 — 90,5%. Mazda EZ-6 — 90,8%. Zeekr Mix — 91,8%. Xiaomi SU7 — 93,5%.

В сообщении также отмечается, что все автомобили для тестов были приобретены анонимно у случайных дилеров за счет организации.

