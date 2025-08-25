Видео
Китайцы назвали самые безопасное авто — какая модель в топе

Китайцы назвали самые безопасное авто — какая модель в топе

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 18:30
В Китае составили рейтинг самых безопасных авто — кто на первом месте
Самое безопасное авто Китая. Фото: Кадр из видео

Huawei и Seres снова удивили авторынок. Их новый электрокар SUV Aito M8 не просто прошел краш-тесты — он возглавил рейтинг безопасных авто Китая, оставив позади даже Xiaomi SU7.

О том, какой автомобиль признали самым безопасным в Китае, рассказывают в Telegram-канале "УкрАвтопром".

Читайте также:

Что известно о самом безопасном китайском автомобиле

Новый электрокар SUV Aito M8, созданный Huawei совместно с компанией Seres, возглавил рейтинг безопасных автомобилей в Китае. По результатам краш-тестов и проверки безопасности по методике C-NCAP, модель набрала 93,7% и получила наивысшую оценку — "пять звезд+", обойдя даже Xiaomi SU7 и другие машины, протестированные по стандартам 2024 года.

Тестировали базовую версию Aito M8 EREV с шестью сиденьями. Она оснащена LFP-аккумулятором на 37 кВт-ч от CATL и LiDAR-сенсором на крыше. Стоимость такой комплектации на китайском рынке составляет примерно 51 530 долларов США.

Какие еще автомобили находятся в топе рейтинга

В пятерку лидеров рейтинга C-NCAP также вошли:

  1. Li Auto L6 — 90,5%.
  2. Mazda EZ-6 — 90,8%.
  3. Zeekr Mix — 91,8%.
  4. Xiaomi SU7 — 93,5%.

В сообщении также отмечается, что все автомобили для тестов были приобретены анонимно у случайных дилеров за счет организации.

Ранее мы писали, что покупка нового авто в салоне стоит дорого. Многие считают, что выгоднее привезти машину из-за границы, но это не всегда так.

Также мы рассказывали, что срок службы авто — это время, в течение которого оно работает без серьезных поломок и сохраняет надежность. Когда этот период истекает, ремонты становятся неоправданно дорогими, так что автомобиль желательно заменить.

Автор:
Андрей Жинкин
Автор:
Андрей Жинкин
