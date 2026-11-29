Рождественский вечер в Варшаве, Польша. Фото: Новини.LIVE

В конце 2026 года Польшу ждет четырехдневный период закрытия магазинов. С 24 по 27 декабря включительно крупные торговые сети не будут принимать покупателей. Дополнительные дни запрета на торговлю будут действовать также в начале января 2027 года. Польское законодательство строго запрещает магазинам работать и нанимать продавцов в государственные праздники и неторговые воскресенья. Чтобы не остаться без продуктов накануне праздничных застолий, стоит заранее ознакомиться с точным календарем закрытия торговых точек.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Warsaw.

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Когда магазины в Польше будут закрыты

Больше всего нерабочих дней приходится на рождественскую неделю и начало нового года:

24 декабря ( Сочельник) — все закрыто весь день. Супермаркеты не будут работать с утра до вечера.

Сочельник) — все закрыто весь день. Супермаркеты не будут работать с утра до вечера. 25 и 26 декабря (Рождество) — все закрыто в связи с государственными праздниками.

(Рождество) — все закрыто в связи с государственными праздниками. 27 декабря — закрыто, так как это неторговое воскресенье.

— закрыто, так как это неторговое воскресенье. 1 января (Новый год) — закрыто.

(Новый год) — закрыто. 3 января — закрыто (неторговое воскресенье).

— закрыто (неторговое воскресенье). 6 января (праздник Трёх королей) — закрыто.

Когда можно сделать покупки

Ранее мы сообщали, что перед Рождеством будут работать три торговых воскресенья подряд — 6, 13 и 20 декабря, а последним днем для полноценного новогоднего шопинга станет 23 декабря. После рождественской паузы сети откроются 28–30 декабря, а также 31 декабря. Однако каждая сеть самостоятельно устанавливает время закрытия — обычно магазины работают в сокращённом режиме до вечера. В январе между праздниками супермаркеты будут работать 2 января, а первое торговое воскресенье 2027 года придется аж на 31 января.

Как будут работать крупные ритейлеры перед праздниками

Обычно Biedronka, Lidl, Kaufland, Auchan и Carrefour публикуют удлиненное предпраздничное расписание в первой половине декабря. Например, в декабре 2025 года сеть Biedronka объявила специальный график 16-го числа, продлив работу более 3 тысяч точек перед праздниками с 5:00 до 23:30. Актуальные часы работы конкретного супермаркета стоит проверять в официальных приложениях сетей или на информационных табличках у входа.

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Кто имеет право работать в дни запрета торговли

Закон предусматривает перечень исключений, благодаря которым в праздничные и неторговые дни остаются открытыми:

автозаправочные станции и магазины при них;

аптеки и аптечные пункты;

заведения общественного питания (рестораны, кафе, бары) и рождественские ярмарки;

небольшие магазины формата «у дома», такие как Żabka, если за прилавком стоит непосредственно владелец бизнеса или члены его семьи;

торговые точки на железнодорожных вокзалах, в аэропортах, отелях, музеях, кинотеатрах и на спортивных объектах;

пекарни, кондитерские, цветочные магазины, киоски с прессой и почтовые отделения — при условии, что основная деятельность обеспечивает им не менее 40% месячной выручки (поэтому обычный продуктовый магазин с отделом выпечки в праздник работать не сможет);

интернет-магазины и вендинговые автоматы.

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