Мужчина с зарядной станцией. Фото: EcoFlow

Длительные отключения электричества в Украине создают массу проблем для граждан. Кто-то пытается приспособиться к реалиям сегодняшнего дня, кто-то — ищет альтернативы. Однако благодаря Черной пятнице-2026 можно решить проблему резервного питания при отсутствии электроснабжения. Мы собрали все возможные акции крупных ритейлеров, которыми могут воспользоваться украинцы.

Сколько стоят генераторы и зарядные станции в период скидок Черной пятницы-2026 — выясняли Новини.LIVE.

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Кому стоит обратить внимание на зарядные станции

Для жителей многоэтажек главным и единственным решением остаются зарядные станции на аккумуляторе LiFePO4. Comfy предлагает украинцам товары различного ассортимента.

Для бесперебойной работы холодильника, освещения, роутера и ноутбуков стоит рассмотреть:

Bluetti Elite 100 V2 (1024 Вт·ч, 1800 Вт) — 35 999 грн;

Anker SOLIX C1000X Gen2 (1024 Вт·ч, 2000 Вт) — 39 999 грн.

А хорошим вариантом для длительных отключений электроэнергии или подключения энергоемкой техники выделяется ALLPOWERS R2500 V2 (1920 Вт·ч, 2500 Вт) за 49 999 грн и мощная Bluetti Elite 300 (3014,4 Вт/ч, 2400 Вт) за 76 599 грн.

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Зарядная станция. Фото: скриншот

Зарядная станция. Фото: скриншот

Зарядная станция. Фото: скриншот

Зарядная станция. Фото: скриншот 1 / 4







Что стоит рассмотреть бизнесу и владельцам частных домов

Владельцам частных домов, дач или небольшого бизнеса стоит обратить внимание на топливные генераторы и сопутствующие системы резервирования, представленные в тематической подборке Rozetka.

Для обеспечения оптимальной мощности питания газового котла, насоса водоснабжения, холодильника и освещения можно рассмотреть модель типа GASOLINE GENERATOR G4500E. Со скидкой она стоит 13 999 вместо 15 000 гривен.

Более мощные генераторы стоят почти втрое дороже, однако и их функционал будет более широким.

Цены на генератор. Фото: скриншот

Цены на генератор. Фото: скриншот

Цены на генератор. Фото: скриншот 1 / 3





На что обратить внимание перед покупкой в Черную пятницу

Чтобы акционная покупка действительно оправдала ожидания, перед оформлением заказа стоит проверить:

Пусковую мощность приборов. Холодильник или насос в момент включения потребляют в 2–3 раза больше энергии, чем в обычном режиме работы. Зарядная станция или генератор должны иметь запас пиковой мощности. Скорость зарядки станции. При жестких графиках отключений критически важно, чтобы аккумулятор успевал зарядиться от сети за 1–1,5 часа.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, выгодно ли покупать зарядные станции за рубежом. Основная часть заказов поступает из Польши, Германии, Испании, Чехии и Великобритании. Период активных закупок пришелся на сентябрь, когда украинцы поняли, что зима может пройти без света.

Также мы сообщали, сколько стоят зарядные станции. Самой дешёвой остается зарядная станция Enot мощностью 100 Вт. Однако цена зависит от характеристик автономного устройства.