Мужчина пользуется зарядной станцией. Фото: кадр из видео YouTube/Aleksander Butko

Украинцы все активнее готовятся к суровой зиме с длительными отключениями электроэнергии, скупая инверторы, зарядные станции и генераторы. Спрос на отдельные виды техники вырос в несколько раз, а осенью количество заказов начало стремительно увеличиваться, ведь из-за новых вражеских атак в ряде регионов начали действовать графики отключений света.

Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на данные Meest Shopping, передают Новини.LIVE.

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Инверторы и зарядные станции в топе

Сервис международных покупок Meest Shopping проанализировал около 15 тысяч заказов за июль-октябрь 2026 года и изучил изменение тенденций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Оказалось, что самый резкий скачок спроса пришелся на инверторы, которых украинцы за год заказали на 538% больше. Зарядные станции покупают реже, но показатель все равно заметно вырос — на 126%. На последнем месте — портативные зарядные устройства и аккумуляторы с ростом спроса на 82%.

Интерес украинцев к автономному питанию заметно вырос осенью, когда стало очевидно, что следующая зима не будет легче предыдущей. Если в июле украинцы заказали всего 2 103 единицы техники, то в августе спрос вырос до 3 390, а в сентябре — до 3 632 единиц. Рекордный показатель был зафиксирован с наступлением похолодания: в октябре украинцы купили 6 183 устройства.

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Сколько стоят генераторы и зарядные станции

Украинцы тратят больше всего средств на покупку электрических и бензиновых генераторов. Средний чек достигает 21 707 гривен или, в пересчете, 478 долларов.

Дешевле покупателям обходятся зарядные станции со средним чеком в 17 620 гривен или 388 долларов. Меньше всего средств украинцы тратят на повербанки и другие портативные зарядные устройства — 4 678 гривен, что в пересчете составляет 103 доллара.

Основная доля заказов на энергетические устройства приходится на США, откуда поступает более половины техники. Также популярны магазины и торговые площадки в Польше, Германии, Испании, Чехии и Великобритании.

Для покупок украинцы выбирают разные платформы, например, портативные зарядные устройства в большинстве случаев заказывают на Amazon и eBay. Зарядные станции покупают в официальных интернет-магазинах Bluetti и EcoFlow в Германии, а также на польском маркетплейсе Allegro.

Почему украинцы заказывают технику за рубежом

Украинцы выбирают зарубежные магазины не просто так, а из-за существенной разницы в ценах и возможности сэкономить немалую сумму. Например, в феврале 2026 года по отдельным категориям товаров разница в цене позволяла сэкономить до 70%. К ноябрю этот показатель сократился, но разница все равно остается ощутимой.

Насколько выше цены в Украине

В европейских магазинах зарядные станции AFERIY и Pecron можно купить на 20-31% дешевле, чем на украинских площадках. Еще более заметная разница в ценах на генераторы, например, Hyundai и Majster Pro Polska обойдутся дешевле на 32-35%. До 35% также можно сэкономить на повербанках EcoFlow и Baseus.

Ранее Новини.LIVE писали о ценах на зарядные станции в Украине. В ноябре стоимость устройств, подходящих для большинства бытовых нужд, колеблется от 31 999 до 68 999 грн. При этом самый дешевый вариант обойдется в 4 345 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут потерять деньги при покупке генератора или зарядной станции. С ростом спроса на технику активизировались мошенники. Прежде чем оплачивать заказ, стоит проверить продавца.