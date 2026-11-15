Дешевые генераторы и обогреватели: какая опасность скрывается за выгодными предложениями
В воздухе уже чувствуется дыхание зимы, а электроэнергии в домах украинцев становится все меньше из-за постоянных вражеских обстрелов. Ситуация заставляет людей активнее искать способы обеспечить тепло и свет в жилье. В частности, необходимыми покупками становятся генераторы, зарядные станции и обогреватели. В то же время рост спроса на эти устройства создает новые возможности для мошенников.
Об этом предупреждает Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области, передают Новини.LIVE.
Как работает мошенническая схема
Злоумышленники не гнушаются "заработками" на горе и уязвимости украинцев. С наступлением похолодания растет спрос на обогреватели и генераторы, а мошенники подстраивают свои схемы под потребности людей. Например, создают фальшивые страницы интернет-магазинов или публикуют объявления о продаже техники.
Ключевой "крючок" в таких случаях — стоимость товара. Зарядная станция или генератор могут предлагаться по ценам, значительно ниже рыночных.
Мошенники могут быть очень убедительными и присылать покупателю фотографии товаров, демонстрировать положительные отзывы, которые легко подделать. Также они могут оказывать давление на человека, утверждая, что количество товара якобы ограничено и оплатить нужно "здесь и сейчас", иначе выгодным предложением воспользуется кто-то другой. Обычно такие продавцы сразу исчезают, как только получают перевод.
Еще один риск потерять деньги
Правоохранители призывают украинцев избегать непроверенных мастеров, предлагающих установку, подключение или ремонт генераторов. Бывают случаи, когда недобросовестные исполнители получают оплату заранее, но не выполняют договоренности. В результате человек не получает услугу и теряет деньги.
Как защититься от мошенников
При покупке генератора, зарядной станции или любого другого товара стоит руководствоваться простыми правилами, которые существенно снизят вероятность отдать деньги мошенникам.
Полиция советует:
- не спешить перечислять средства, несмотря на давление продавца;
- проверить, есть ли у продавца история деятельности и реальные контактные данные;
- настаивать на оплате после получения и проверки товара;
- избегать неизвестных интернет-магазинов и страниц, если их репутация не подтверджена клиентами;
- доверять ремонт или обслуживание техники только проверенным мастерам;
- никогда не передавать третьим лицам личные пароли, коды подтверждения и данные банковских карт.
Правоохранители подчеркивают, что срочность покупки не должна стать препятствием для бдительности. Товары за бесценок от неизвестных продавцов очень часто таят в себе опасность.
Недавно Новини.LIVE сообщали, что мошенники действуют от имени налоговой службы. Налогоплательщикам сообщают о задолженности, которую нужно срочно погасить. Как правило, к таким сообщениям прикреплены файлы, с помощью которых злоумышленники получают удаленный доступ к компьютеру.
Также Новини.LIVE писали о мошеннических схемах с дровами. Украинцы рискуют остаться без тепла в доме и без денег. Впрочем, есть признаки, которые помогут распознать потенциального мошенника и отказаться от сделки.