Генераторы в магазине. Фото: Новини.LIVE

В воздухе уже чувствуется дыхание зимы, а электроэнергии в домах украинцев становится все меньше из-за постоянных вражеских обстрелов. Ситуация заставляет людей активнее искать способы обеспечить тепло и свет в жилье. В частности, необходимыми покупками становятся генераторы, зарядные станции и обогреватели. В то же время рост спроса на эти устройства создает новые возможности для мошенников.

Об этом предупреждает Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области, передают Новини.LIVE.

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Как работает мошенническая схема

Злоумышленники не гнушаются "заработками" на горе и уязвимости украинцев. С наступлением похолодания растет спрос на обогреватели и генераторы, а мошенники подстраивают свои схемы под потребности людей. Например, создают фальшивые страницы интернет-магазинов или публикуют объявления о продаже техники.

Ключевой "крючок" в таких случаях — стоимость товара. Зарядная станция или генератор могут предлагаться по ценам, значительно ниже рыночных.

Мошенники могут быть очень убедительными и присылать покупателю фотографии товаров, демонстрировать положительные отзывы, которые легко подделать. Также они могут оказывать давление на человека, утверждая, что количество товара якобы ограничено и оплатить нужно "здесь и сейчас", иначе выгодным предложением воспользуется кто-то другой. Обычно такие продавцы сразу исчезают, как только получают перевод.

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Еще один риск потерять деньги

Правоохранители призывают украинцев избегать непроверенных мастеров, предлагающих установку, подключение или ремонт генераторов. Бывают случаи, когда недобросовестные исполнители получают оплату заранее, но не выполняют договоренности. В результате человек не получает услугу и теряет деньги.

Как защититься от мошенников

При покупке генератора, зарядной станции или любого другого товара стоит руководствоваться простыми правилами, которые существенно снизят вероятность отдать деньги мошенникам.

Полиция советует:

не спешить перечислять средства, несмотря на давление продавца;

проверить, есть ли у продавца история деятельности и реальные контактные данные;

настаивать на оплате после получения и проверки товара;

избегать неизвестных интернет-магазинов и страниц, если их репутация не подтверджена клиентами;

доверять ремонт или обслуживание техники только проверенным мастерам;

никогда не передавать третьим лицам личные пароли, коды подтверждения и данные банковских карт.

Правоохранители подчеркивают, что срочность покупки не должна стать препятствием для бдительности. Товары за бесценок от неизвестных продавцов очень часто таят в себе опасность.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что мошенники действуют от имени налоговой службы. Налогоплательщикам сообщают о задолженности, которую нужно срочно погасить. Как правило, к таким сообщениям прикреплены файлы, с помощью которых злоумышленники получают удаленный доступ к компьютеру.

Также Новини.LIVE писали о мошеннических схемах с дровами. Украинцы рискуют остаться без тепла в доме и без денег. Впрочем, есть признаки, которые помогут распознать потенциального мошенника и отказаться от сделки.