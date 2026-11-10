Мужчина и женщина проверяют документы за ноутбуком. Фото: Pexels

Получив письмо от Государственной налоговой службы, украинцам следует внимательно проверять его содержание, электронный адрес отправителя и не спешить выполнять требования, указанные в сообщении. В последнее время в Украине фиксируется массовое распространение опасных писем, якобы от имени ГНС, но на самом деле это еще одна мошенническая схема.

Об этом сообщает управление Государственной налоговой службы Украины в Ровенской области, передают Новини.LIVE.

Реклама

Какие письма рассылают мошенники

Налогоплательщикам начали поступать поддельные электронные письма, якобы от имени налоговой службы. В таких сообщениях указывается на наличие налоговой задолженности и может содержаться призыв к немедленной уплате.

Украинцам не стоит спешить с выполнением требований, указанных в подобном сообщении. Часто письма от мошенников содержат вложения с вредоносным программным обеспечением. Если открыть такие файлы, мошенники могут получить удаленный доступ к компьютеру и похитить личные данные.

Как убедиться, что письмо от налоговой

Прежде чем просматривать какие-либо вложения в сообщении или планировать осуществление платежа, стоит убедиться, что письмо действительно от государственного органа, а не от злоумышленников. Официальный электронный адрес налоговой службы для связи с плательщиками — post@tax.gov.ua. Адреса региональных управлений могут отличаться, например, ГНС в Ровенской области — rv.official@tax.gov.ua.

Читайте также:

Дополнительным поводом для настороженности должны служить вложенные файлы в письме. Форматы .pdf, .zip, .rar, .exe, .scr очень часто используются для распространения вредоносного программного обеспечения.

Что еще советует налоговая

Украинцам рекомендуют соблюдать несколько базовых правил кибергигиены, которые минимизируют риск попасть на крючок мошенников.

Во-первых, не открывать подозрительные вложения и не переходить по сомнительным ссылкам. Во-вторых, всегда проверять адрес отправителя. И, наконец, — не доверять сообщениям с угрозами или срочными требованиями, даже если они поступили от государственных учреждений или знакомых контактов. Такие письма требуют дополнительной и тщательной проверки.

Недавно Новини.LIVE сообщали об опасных сообщениях, якобы от имени ДТЭК. Мошенники рассылают письма с предупреждением о наличии задолженности за потребленную электроэнергию. Украинцев призвали проверять информацию о состоянии счетов только через официальные каналы связи со своим поставщиком.

Также Новини.LIVE писали, что мошенники нередко совершают телефонные звонки. Они представляются сотрудниками банков и якобы предупреждают клиента, что кто-то хочет оформить на его имя кредит. В таких случаях нельзя передавать коды из SMS и любые другие личные данные.