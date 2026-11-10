Чоловік і жінка перевіряють документи за ноутбуком. Фото: Pexels

Отримавши лист від Державної податкової служби, українцям варто уважно перевіряти його зміст, електронну адресу відправника та не поспішати виконувати вимоги, зазначені у повідомленні. Останнім часом в Україні фіксують масове поширення небезпечних листів нібито від імені ДПС, але насправді це ще одна шахрайська схема.

Про це повідомляє управління Державної податкової служби України у Рівненській області, передають Новини.LIVE.

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Які листи поширюють шахраї

Платникам почали надходити фейкові електронні листи начебто від імені податкової. У таких повідомлення зазначається про наявність податкової заборгованості та можуть містити заклик до негайної сплати.

Українцям не варто поспішати з виконанням вимог, зазначених у подібному повідомленні. Часто листи від шахраїв містять вкладення зі шкідливим програмним забезпеченням. Якщо відкрити такі файли, то шахраї можуть отримати віддалений доступ до комп'ютера та викрасти особисті дані.

Як переконатися, що лист від податкової

Перш ніж переглядати будь-які вкладення у повідомленні або планувати проведення платежу, варто пересвідчитися, що лист дійсно від державного органу, а не зловмисників. Офіційна електронна адреса податкової служби для комунікації з платниками — post@tax.gov.ua. Адреси регіональних управлінь можуть відрізнятися, наприклад, ДПС у Рівненській області — rv.official@tax.gov.ua.

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Додатково насторожити мають прикріплені файли у листі. Формати .pdf, .zip, .rar, .exe, .scr дуже часто використовуються для поширення шкідливого програмного забезпечення.

Що ще радить податкова

Українцям рекомендують дотримуватися кількох базових правил кібергігієни, які мінімізують ризик потрапити на гачок шахраїв.

По-перше, не відкривати підозрілі вкладення та не переходити за сумнівними посиланнями. По-друге, завжди перевіряти адресу відправника. І насамкінець — не довіряти повідомленням з погрозами або терміновими вимогами, навіть якщо вони надійшли від державних установ чи знайомих контактів. Такі листи потребують додаткової та детальної перевірки.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли про небезпечні повідомлення нібито від імені ДТЕК. Шахраї поширюють листи із попередженням про наявність заборгованості за спожиту електроенергію. Українців закликали перевіряти інформацію про стан рахунків лише через офіційні канали зв'язку зі своїм постачальником.

Також Новини.LIVE писали, що шахраї нерідко здійснюють телефонні дзвінки. Вони представляються працівниками банків та нібито попереджають клієнта, що хтось хоче оформити на його ім'я кредит. В таких випадках не можна передавати коди з SMS та будь-які інші особисті дані.