Женщина проходит мимо генератора. Фото: Новини.LIVE

Во время военного положения украинцы могут хранить топливо для генераторов без лицензии и других разрешительных документов. Однако есть ограничение: на одном объекте разрешено хранить не более 2000 литров. Если запас превышает этот объем, то этим может заинтересоваться налоговая служба. Правила касаются как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей. За нарушение требований предусмотрены штрафы, которые могут достигать почти 735 000 гривен.

Какие финансовые риски несет с собой обычное хранение топлива — выясняли Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу.

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Сколько топлива можно хранить без лицензии

Во время военного положения на каждом объекте, где установлен генератор, разрешено хранить до 2000 литров топлива без лицензии и дополнительных разрешений.

При этом существует несколько важных условий:

топливо должно использоваться исключительно для работы генератора;

топливо, которое уже находится в баке самого генератора, не учитывается в общем объеме.

Правило распространяется как на компании, так и на индивидуальных предпринимателей.

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Что делать, если топлива больше 2000 литров

Если на объекте необходимо хранить больший запас топлива, необходимо подать декларацию в Государственную налоговую службу.

Это можно сделать бесплатно — в бумажной или электронной форме. Ожидать отдельного согласования не нужно. Право на хранение топлива возникает сразу после подачи декларации.

В документе необходимо указать:

данные предприятия или ФЛП;

общую вместимость емкостей для хранения;

адрес, по которому расположены эти емкости.

Какие штрафы грозят за нарушение

За несоблюдение правил хранения топлива предусмотрены следующие штрафы:

Первое нарушение — 34 588 грн. Второе нарушение — 69 176 грн. Третье и каждое последующее — 734 995 грн.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, почему цены на топливо могут вырасти. По словам экспертов, ослабление гривны может создать новые предпосылки для подорожания импортного топлива. Сжиженный газ также подорожал из-за активного спроса в Европе со стороны домохозяйств.

Также Новини.LIVE сообщали, за что еще могут оштрафовать индивидуальных предпринимателей. Это касается предпринимателей, которые пропускают крайний срок подачи налоговой декларации. Однако даже если срок истек, обязанность отчитаться перед налоговой сохраняется.