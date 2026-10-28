Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE

Ситуация на украинском топливном рынке остается напряженной. Средняя стоимость бензина в Украине уже превысила отметку в 90,09 грн/л, дизельное топливо приближается к рекорду в 103,9 грн/л, а сжиженный газ торгуется по 55,6 грн/л. Соотношение цены автогаза к бензину превысило 62%, что фактически уравнивает его экономическую целесообразность как альтернативного и бюджетного топлива.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал экс-президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук.

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Почему дорожает сжиженный газ

По словам Косянчука, одной из причин высоких цен на сжиженный газ является рост спроса в Европе. В ряде европейских стран сжиженный углеводородный газ используют не только в качестве автомобильного топлива, но и для отопления домохозяйств и других бытовых нужд. Рост потребления вызывает дополнительный скачок цен.

Что происходит с оптовыми ценами на топливо

Несмотря на высокие розничные цены, в оптовом сегменте ситуация начала выравниваться.

"Стоимость топлива в оптовом сегменте несколько стабилизировалась, ведь еще недавно в оптовом сегменте цены были выше, чем в розничном", — подчеркнул Косянчук.

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Для бензина розничная цена превышает оптовую более чем на 2 грн/л, а для дизельного топлива разница составляет свыше 3,5 грн/л. По словам эксперта, оптовые цены не только стабилизировались, но и несколько снизились.

Это может сдерживать дальнейшее подорожание топлива на заправках. Однако положительный эффект будет зависеть от других факторов, прежде всего от валютного курса.

Как курс доллара и евро влияет на стоимость топлива

Отдельным риском для украинского топливного рынка Косянчук назвал ослабление гривны. Поскольку значительная часть топлива поступает в Украину из-за рубежа, изменение валютного курса влияет на закупочные расходы импортеров.

Рост курса иностранной валюты на одну гривну может создать предпосылки для подорожания:

бензина — примерно на 1,7 грн за литр;

дизельного топлива — примерно на 2,2 грн за литр.

Однако реальная стоимость топлива зависит также от мировых котировок, логистики, запасов, налогов и ценовой политики сетей АЗС.

Чего ожидать от цен на АЗС в ближайшие недели

По словам эксперта, в ближайшие недели ситуация с ценами останется неоднозначной. С одной стороны, стабилизация и незначительное снижение оптовых цен могут ослабить давление на рынок. С другой — ослабление гривны способно нивелировать этот эффект и создать новые предпосылки для подорожания импортного топлива.

Для сжиженного газа дополнительным фактором останется спрос на европейском рынке. Однако и дальнейшая динамика в значительной степени будет зависеть от валютного курса и закупочной стоимости топлива.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали, почему в Украине могут возникнуть проблемы с топливом. В целом ситуация зависит от того, какая ситуация с топливом сложится на мировом рынке. Однако с дизельным топливом возможны проблемы из-за высокого внутреннего спроса и некоторых сложностей с поставками.

Также Новини.LIVE рассказывали о новом возможном поставщике голубого топлива в Европу. С платформы Neptun Alpha начнут транспортировать газ в Румынию, откуда его будут продавать. Запуск поставок газа запланирован на 2027 год.