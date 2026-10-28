Цены на топливо могут снова вырасти: эксперт назвал главный риск
Ситуация на украинском топливном рынке остается напряженной. Средняя стоимость бензина в Украине уже превысила отметку в 90,09 грн/л, дизельное топливо приближается к рекорду в 103,9 грн/л, а сжиженный газ торгуется по 55,6 грн/л. Соотношение цены автогаза к бензину превысило 62%, что фактически уравнивает его экономическую целесообразность как альтернативного и бюджетного топлива.
Об этом в эфире День.LIVE рассказал экс-президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук.
Почему дорожает сжиженный газ
По словам Косянчука, одной из причин высоких цен на сжиженный газ является рост спроса в Европе. В ряде европейских стран сжиженный углеводородный газ используют не только в качестве автомобильного топлива, но и для отопления домохозяйств и других бытовых нужд. Рост потребления вызывает дополнительный скачок цен.
Что происходит с оптовыми ценами на топливо
Несмотря на высокие розничные цены, в оптовом сегменте ситуация начала выравниваться.
"Стоимость топлива в оптовом сегменте несколько стабилизировалась, ведь еще недавно в оптовом сегменте цены были выше, чем в розничном", — подчеркнул Косянчук.
Для бензина розничная цена превышает оптовую более чем на 2 грн/л, а для дизельного топлива разница составляет свыше 3,5 грн/л. По словам эксперта, оптовые цены не только стабилизировались, но и несколько снизились.
Это может сдерживать дальнейшее подорожание топлива на заправках. Однако положительный эффект будет зависеть от других факторов, прежде всего от валютного курса.
Как курс доллара и евро влияет на стоимость топлива
Отдельным риском для украинского топливного рынка Косянчук назвал ослабление гривны. Поскольку значительная часть топлива поступает в Украину из-за рубежа, изменение валютного курса влияет на закупочные расходы импортеров.
Рост курса иностранной валюты на одну гривну может создать предпосылки для подорожания:
- бензина — примерно на 1,7 грн за литр;
- дизельного топлива — примерно на 2,2 грн за литр.
Однако реальная стоимость топлива зависит также от мировых котировок, логистики, запасов, налогов и ценовой политики сетей АЗС.
Чего ожидать от цен на АЗС в ближайшие недели
По словам эксперта, в ближайшие недели ситуация с ценами останется неоднозначной. С одной стороны, стабилизация и незначительное снижение оптовых цен могут ослабить давление на рынок. С другой — ослабление гривны способно нивелировать этот эффект и создать новые предпосылки для подорожания импортного топлива.
Для сжиженного газа дополнительным фактором останется спрос на европейском рынке. Однако и дальнейшая динамика в значительной степени будет зависеть от валютного курса и закупочной стоимости топлива.
С чем еще стоит ознакомиться
Недавно Новини.LIVE сообщали, почему в Украине могут возникнуть проблемы с топливом. В целом ситуация зависит от того, какая ситуация с топливом сложится на мировом рынке. Однако с дизельным топливом возможны проблемы из-за высокого внутреннего спроса и некоторых сложностей с поставками.
Также Новини.LIVE рассказывали о новом возможном поставщике голубого топлива в Европу. С платформы Neptun Alpha начнут транспортировать газ в Румынию, откуда его будут продавать. Запуск поставок газа запланирован на 2027 год.