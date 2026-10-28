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Головна Економіка Ціни на пальне можуть знову зрости: експерт назвав головний ризик

Ціни на пальне можуть знову зрости: експерт назвав головний ризик

Ua ru
28 жовтня 2026 15:45
Ексклюзив
Ціни на пальне у 2026 році: як курс валют впливає на вартість Новини.LIVE
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE

Ситуація на українському паливному ринку залишається напруженою. Середня вартість бензину в Україні вже перетнула позначку у 90,09 грн/л, дизельне пальне наближається до рекорду у 103,9 грн/л, а скраплений газ торгується по 55,6 грн/л. Співвідношення ціни автогазу до бензину перевищило 62%. що фактично зрівнює його економічну доцільність як альтернативного й бюджетного палива.

Про це в ефірі День.LIVE розповів експрезидент Асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України" Леонід Косянчук.

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Чому дорожчає скраплений газ

За словами Косянчука, однією з причин високих цін на скраплений газ — збільшення попиту в Європі. У низці європейських країн скраплений вуглеводневий газ використовують не лише як автомобільне пальне, а й для опалення домогосподарств та інших побутових потреб. Зростання споживання створює додатковий стрибок цін.

Що відбувається з гуртовими цінами на пальне

Попри високі роздрібні ціни, у гуртовому сегменті ситуація почала вирівнюватися. 

"Вартість пального в гуртовому сегменті дещо стабілізувалася, бо ще донедавна в гуртовому сегменті було дорожче, ніж в роздрібному сегменті", — підкреслив Косянчук.

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Для бензину роздрібна ціна перевищує гуртову більш ніж на 2 грн/л, а для дизельного пального різниця становить понад 3,5 грн/л. За словами експерта, гуртові ціни не лише стабілізувалися, а й дещо знизилися.

Це може стримувати подальше подорожчання пального на заправках. Однак позитивний ефект залежатиме від інших чинників, насамперед валютного курсу.

Як курс долара та євро впливає на вартість пального

Окремим ризиком для українського паливного ринку Косянчук назвав послаблення гривні. Оскільки значна частина пального надходить в Україну з-за кордону, зміна валютного курсу впливає на закупівельні витрати імпортерів.

Зростання курсу іноземної валюти на одну гривню може створити передумови для подорожчання:

  • бензину — приблизно на 1,7 грн за літр;
  • дизельного пального — приблизно на 2,2 грн за літр.

Однак реальна вартість пального залежить також від світових котирувань, логістики, запасів, податків і цінової політики мереж АЗС.

Чого очікувати від цін на АЗС у найближчі тижні

За словами експерта, найближчі тижні ситуація з цінами залишиться неоднозначною. З одного боку, стабілізація та незначне зниження гуртових цін можуть зменшити тиск на ринок. З іншого — послаблення гривні здатне зрівняти цей ефект і створити нові передумови для подорожчання імпортного пального.

Для скрапленого газу додатковим чинником залишатиметься попит на європейському ринку. Проте і подальша динаміка значною мірою залежатиме від валютного курсу та закупівельної вартості пального.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, чому з пальним можуть бути проблеми в Україні. Загалом ситуація залежить від того, яка ситуація із паливом буде на світовому ринку. Проте з дизпаливом можливі проблеми через високий внутрішній попит і деякі проблеми з постачанням.

Також Новини.LIVE розповідали про нового можливого постачальника блакитного палива в Європу. З платформи Neptun Alpha почнуть транспортувати газ до Румунії, звідки будуть продавати. Планують запустити газ у 2027 році.

курс валют бензин АЗС автогаз Ціни на пальне
Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак

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